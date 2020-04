Rekorddöntő év után több tízmilliárd dolláros veszteségre számítanak a filmiparban

Március végén a mozis jegyeladások soha nem látott mélypontra kerültek. A Comscore adatügynökség rendhagyó módon nem adta ki heti jelentését, miután a hollywoodi óriások, a Disney vezetésével, nem szolgáltattak számára információt a heti értékesítésekről – írta a Guardian.

Néhány filmről ugyanakkor sikerült hivatalos adatokat gyűjteni, és ezek alapján a mértékadó Box Office Mojo szerint a legnézettebb film az Egyesült Államokban a Phoenix, Oregon című alkotás volt, mely 17 moziban mindösszesen 3842 dollárt termelt. Ez egy átlagos, 9,4 dolláros mozijegy árával számolva körülbelül 400 nézőt jelentett a héten.

A film alkotói kissé ironikusan meg is emlékeztek a sikerükről, mondván: a Phoenix, Oregon rekordot döntött, a legkevesebb bevételt generáló film lett, ami a toplista élén végzett.

We’re #1! Thank to YOU!

Buy tickets at https://t.co/3CZDDa7e1J to help support our partner theaters.#phoenixoregonmovie #theatricalathome @ErikLokkesmoe @GaryLundgren @Aspiration_Ent pic.twitter.com/sNfIv8Xcck

— Phoenix, Oregon (@phoenixORmovie) March 24, 2020