A láthatatlan ember vezet az észak-amerikai filmes sikerlistán

A hétvégi észak-amerikai mozis toplista első helyén indított 29 millió dolláros bevétellel A láthatatlan ember, H. G. Wells híres regényének egy modern feldolgozása.

Az Elisabeth Moss főszereplésével 10 millió dollárból forgatott amerikai-ausztrál sci-fi, horror és thriller a világ más országaiban további 20,2 millió dollárt hozott, így már sokszorosan megtérült a ráfordítás.

A hétvégi sikerlista második helyére szorult vissza forgalmazásának harmadik hetében a Sonic, a sündisznó című japán-amerikai animációs film 16 millió dolláros bevétellel. A videojátékból készült animáció, amely az eddigi legsikeresebb a maga nemében, világviszonylatban már 265 millió dollárt hozott.

A vadon hívó szavára, amelyet Jack London regénye nyomán Harrison Forddal forgatott Chis Sanders, 13,2 millió dollár értékben váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban forgalmazása második hetében.

A ranglista 4. helyén indított a My Hero Academia: Heroes Rising című japán animációs akció-kalandfilm 6,3 millió dolláros jegyeladással.

A hetedik hete vetített Bad Boys: Mindörökké rosszfiúk című akciófilm az előző hétvégéhez hasonlóan most is ötödik lett, további 4,3 millió dollárt eredményezve.