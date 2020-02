Magyar zenész hangszerelte az Oscar-díjas Élősködők zenéjét

A hangszerelés Sapszon Bálint nevéhez köthető.

A négy Oscar-díjat kapott „Élősködők” című film zenéjét nem más hangszerelte, mint egy magyar zenész, Sapszon Bálint – hangzott el a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorában.

Az Élősködőknek ítélték oda a legjobb filmnek járó Oscar-díjat (Fotó: Getty Images)

Bálintnak három évvel ezelőtt volt az első közös munkája a Pong Dzsunho dél-koreai rendezővel, akkor is ő hangszerelte a film zenéjét. Azóta rendszeresen dolgoznak együtt. Az Élősködőkhöz egy évvel ezelőtt jött a megkeresés, éppen karácsony előtt, ráadásul pár nap alatt kellett összehozni a zenét.

A filmzene-szerzést a filmkészítés utolsó fázisaként kell elképzelni, már a vágás után kerül a zenészek elé a film, amit a rendezővel és a vágóval közösen terveznek meg.

Zongora alapokra kellett szimfonikus zenét alkotni, olyan hangszereket is kellett használni, amik ma már nem gyakoriak, például csembalót, ami a barokk korra jellemző. A film zenéjében domináns a barokk zene, de sok a hangeffektes rész – emellett feszültségkeltő és indulószerű, könnyedebb zenék is felhangzanak.

Sapszon Bálint egyébként maga is zenész családból származik. A Sapszonok közül a pár éve elhunyt idősebb és a ma is alkotó ifjabb Sapszon Ferenc is több díjjal elismert karnagy.