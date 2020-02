Brad Pitt végre színészként is Oscar-díjas

A legjobb férfi mellékszereplőnek járó szobrot nyerte a Volt egyszer egy... Hollywood című filmben nyújtott alakításáért.

Hivatalosan is kezdetét vette Hollywood legfényesebb estje, idén 92. alkalommal adják át az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) kitüntetéseit, közismert nevükön az Oscar-díjakat a Los Angeles-i Dolby Színházban.

Az Oscaron mindenki nyertes (Fotó: Getty Images/Carlo Allegri)

A feszesebb műsor érdekében, ahogy tavaly, idén is műsorvezetők nélkül, de annál több zenés előadással szórakoztatják a sztárvilágot.

A díjak átadását ezúttal is színészekre és filmesekre bízta az akadémia, Salma Hayek, Spike Lee, Utkarsh Ambudkar, Brie Larson, Ray Romano és Rebel Wilson, Mahershala Ali, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Will Ferrell, Gal Gadot, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Julia Louis-Dreyfus, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Keanu Reeves, Sigourney Weaver és Kristen Wiig is borítékot bont a gálán.

A 92. Oscar-gála nyertesei:

Legjobb férfi mellékszereplő

Tom Hanks (Egy kivételes barát)

Anthony Hopkins (A két pápa)

Al Pacino (Az ír)

Joe Pesci (Az ír)

Brad Pitt (Volt egyszer egy… Hollywood)

Legjobb animációs film

Így neveld a sárkányodat 3.

Keresem a testem

A hiányzó láncszem

Klaus

Toy Story 4.

Legjobb animációs rövidfilm

Daughter

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Legjobb film

Az aszfalt királyai

Az ír

Jojo Nyuszi

Joker

Kisasszonyok

Élősködők

1917

Volt egyszer egy… Hollywood

Házassági történet

Legjobb rendező

Martin Scorsese (Az ír)

Todd Phillips (Joker)

Sam Mendes (1917)

Quentin Tarantino (Volt egyszer egy… Hollywood)

Bong Joon-hoo (Élősködők)

Legjobb férfi főszereplő

Antonio Banderas (Fájdalom és dicsőség)

Leonardo DiCaprio (Volt egyszer egy… Hollywood)

Adam Driver (Házassági történet)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (A két pápa)

Legjobb női főszereplő

Cynthia Enrivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Házassági történet)

Saoirse Ronan (Kisasszonyok)

Charlize Theron (Botrány)

Renée Zellweger (Judy)

Legjobb női mellékszereplő

Kathy Bates (Richard Jewell balladája)

Laure Dern (Házassági történet)

Scarlett Johansson (Jojo Nyuszi)

Florence Pugh (Kisasszonyok)

Margot Robbie (Botrány)

Legjobb idegennyelvű film

Corpus Christi

Honeyland

Fájdalom és dicsőség

Élősködők

Les Miserables

Legjobb adaptált forgatókönyv

Az ír (Steve Zaillian)

Joker (Todd Phillips és Scott Silver)

Jojo Nyuszi (Taika Waititi)

Kisasszonyok (Greta Gerwig)

A két pápa (Anthony McCarten)

Legjobb eredeti forgatókönyv

Tőrbe ejtve (Rian Johnson)

Házassági történet (Noah Baumbach)

1917 (Sam Mendes és Krysty Wilson-Cairns)

Volt egyszer egy… Hollywood (Quentin Tarantino)

Élősködők (Bong Joon-ho és Han Jin Won)

Legjobb operatőri munka

Az ír

Joker

A világítótorony

1917

Volt egyszer egy… Hollywood

Legjobb vágás

Jojo Nyuszi

Élősködők

Az aszfalt királyai

Joker

Az ír

Legjobb eredeti filmzene

Joker

Házassági történet

Kisasszonyok

1917

Star Wars: Skywalker kora

Legjobb eredeti betétdal

(I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman)

I’m Standing With You (Breakthrough)

Into the Unknown (Jégvarázs 2.)

Stand Up (Harriet)

Legjobb vizuális effektus

Bosszúállók: Végjáték

Az ír

Az oroszlánkirály

1917

Star Wars: Skywalker kora

Legjobb díszlet

Az ír

Jojo Nyuszi

1917

Volt egyszer egy… Hollywood

Élősködők

Legjobb jelmez

Az ír

Jojo Nyuszi

Joker

Kisasszonyok

Volt egyszer egy… Hollywood

Legjobb smink és haj

Botrány

Demóna: A sötétség úrnője

Judy

Joker

1917

Legjobb rövidfilm

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Window

Saria

A Sister

Legjobb hangvágás

Az aszfalt királyai

Joker

1917

Volt egyszer egy… Hollywood

Star Wars: Skywalker kora

Legjobb hangkeverés

Ad Astra

Az aszfalt királyai

Joker

1917

Volt egyszer egy… Hollywood

Legjobb dokumentumfilm

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Legjobb dokumentum-rövidfilm

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha