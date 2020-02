Már játsszák a mozik a Béres csepp megalkotójáról szóló filmet

Mától látható a mozikban A feltaláló című játékfilm, amely Béres Józsefről, a Béres csepp feltalálójának életéről szól. A film leginkább a hatvanas–hetvenes évek történéseire összpontosít. A kutató ugyanis akkor dolgozott a legtöbbet a csepp kifejlesztésén. A film készítésében a közmédia is részt vett – derült ki az M1 Híradójából.

A pécsi Uránia Moziban este hat órakor vetítették Béres József, a Béres Csepp feltalálójának életéről szóló filmet.

A feltaláló című életrajzi dráma, az 1960-as évek közepétől a hetvenes évek közepéig, azt a 10 évet mutatja be, amikor a kutató a gyógykészítményen dolgozott. Béres József hosszas kísérletezés után, 1972-ben alkotta meg legendás készítményét, amelyet először saját magán próbált ki, majd súlyos beteg húgának is adott belőle. A Béres Csepp híre szájról szájra terjedt, egyre többen kérték. Ezt azonban a szocialista hatalom nem nézte jó szemmel. A hatóságok börtönnel fenyegették és kuruzslás vádjával bírósági eljárást is indítottak ellene. A százhúsz perces alkotást Gyöngyössy Bence rendezte.

A film alapját a Cseppben az élet című könyv adta,

amit a kutató menye, Béres Klára írt. A kötetben Béres Józseffel készült interjúk olvashatók.



A Széchenyi-díjas kutató fia szerint a történet még a rendszerváltás után született fiatalokat is magával tudja ragadni, ugyanis egy számunkra ismeretlen világba kalauzolja a nézőt, amelyben létezett valaki, aki önzetlenül segített embertársain.

„Egy korrajzot kapunk minőségi munkában és úgy gondolom, hogy ennek a filmnek örök érvénye van olyan üzeneteket fogalmaz meg, ami nem csak Béres József üzenete. A film üzenete a mának, akár mának, a fiataloknak, minden magyarnak szólhat” – mondta ifj. Béres József, elnök, Béres Gyógyszergyár Zrt.

A Projekt Film és az MTVA koprodukciójában készül filmet, a kutató születésének 100. évfordulója alkalmából országszerte csaknem hetven moziban láthatja a közönség, emellett pedig tervezik a film külföldi bemutatását is.

A címlapfotó illusztráció.