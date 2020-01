Húsz év után nyílt meg a balatoni gigamozi

A Balaton térségében a legnagyobb befogadóképességű, újonnan kialakított mozi nyílt meg csütörtökön, Gyenesdiáson.

(Fotó: Facebook)

A Keszthely határában lévő Liget Plázában, a mintegy 20 éve kialakított, de eddig be nem fejezett kéttermes mozit a nyíregyházi Szabolcs Cinema Kft. csaknem 250 millió forintos beruházással nyitotta meg. Iván László, a cég ügyvezetője a megnyitón elmondta: a 300 személyes nagytermet és a hamarosan megnyíló 120 személyes kisebb termet a 3D-s filmekhez is alkalmas legkorszerűbb vetítés- és hangtechnikával szerelték fel, székei pedig az átlagosnál is szélesebbek.

A tulajdonos az MTI kérdésére hozzátette: Kisvárdán és Fehérgyarmaton üzemeltet filmszínházakat, de a keleti országrészben hordozható vetítőkkel még csaknem tíz településen vetít mozifilmeket. Arra még évekkel ezelőtt figyelt fel, hogy Keszthely térségében nem üzemel egész éven át nyitva tartó mozi, az új vetítőhelynek helyet adó épületrészt végül egy felszámolási eljárás után vásárolta meg.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere azt mondta: az 1990-es évekig volt egy kisebb mozi a településen. A Keszthely és Gyenesdiás határán mintegy két évtizede megépült bevásárlóközpontban kialakították ugyan egy mozinak a helyét, de végül ez mostanáig csak egy üres „betonszarkofág” volt.

A térségben mintegy 60 ezer ember él, számukra és az oda érkező turisták számára is hiánypótló időtöltési lehetőséget biztosít az újonnan kialakított filmszínház. A csaknem tíz embert foglalkoztató mozi a vetítéseken kívül konferenciák, előadások megtartására is lehetőséget biztosít – jelezte a polgármester.

A címlapfotó illusztráció.