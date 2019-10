Filmsorozat készül a Notre-Dame székesegyházat sújtó tűzvészről

Állványzat veszi körbe a leégett Notre-Dame-székesegyházat 2019. szeptember 16-án (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

A Vendome és a Pathé francia produkciós cégek angol nyelvű minisorozatot terveznek –közölte Philippe Rousselet, a Vendome alapítója.

A 4-6 epizódos sorozat alapját egy, a New York Times című lapban megjelent cikk szolgáltatja, a tervek szerint 2021-ben mutatják be. A forgatókönyv elkészítése során a produkciós cégek együttműködnek a New York Times munkatársaival.

„Amennyire csak lehet, tartjuk magunkat a tényekhez. A sorozat készítése során is figyelemmel követjük az aktuális történéseket, mivel a tűz pontos okát még mindig nem állapították meg ”– mondta el Rousselet.