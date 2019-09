Bemutatták az idei Oscar-díjra nevezett magyar filmet

Tóth Barnabás Akik maradtak című filmjében egy kamaszlány és egy középkorú férfi támaszkodik egymásra a második világháború utáni Budapesten, hogy túl tudják élni szeretteik elvesztését. A közmédia és a Médiatanács támogatásával készült alkotás csütörtöktől látható a magyar mozikban – hangzott el az M1 Híradójában.

A film egy kamaszlány és egy középkorú férfi egymásra találásának megható történetéről meséli el a második világháború után. Mindketten sokat veszítettek, és mindketten szeretnének új életet kezdeni, miközben körülöttük már a Rákosi-rendszer diktatúrája alakul.



Nagyon sok felkészülést igényelt a szerep, de a film rendezőjével nagyon jó volt együtt dolgozni, sokat segített a karakter megformázásában – nyilatkozta az M1-nek Szőke Abigél színésznő, aki Klárát alakítja.

Tóth Barnabás, az Akik maradtak rendezője elmondta: tavaly a Susotázs című kisfilmjével bejutott az első tíz legjobb film közé, és nagyon örülne, ha ez idén is megismétlődne. Hozzátette, ebben nagy szerepe van a film amerikai forgalmazójának is, de ő is igyekszik minél több rendezvényen részt venni, hogy képviselje a filmjét.

A filmet jövő héten egy koreai filmfesztiválon mutatják majd be, és látható lesz még Jeruzsálemben és Chicagóban is. A közmédia és a Médiatanács által támogatott alkotás szeptember 26-tól látható a hazai mozikban.