Mutatunk néhány letehetetlenül izgalmas könyvet az őszi kuckózáshoz

Megosztás Tweet



Rövidülnek a nappalok, egyre hamarabb sötétedik, az időjárás fagyosabb. Előfordulhat, hogy semmihez sincs kedvünk, azonban a legzordabb, legszürkébb napok is izgalmassá válhatnak a következő könyvekkel.

A csütörtöki nyomozóklub – Richard Osman

Egy békés nyugdíjasotthonban négy barát összeül csütörtökönként, hogy megoldatlan gyilkosságokról beszélgessen. Azonban amikor az otthonban valóban történik egy kegyetlen gyilkosság, a csütörtöki nyomozóklub hirtelen egy aktív nyomozás középpontjában találja magát. Vajon képes ez a furcsa, de végtelenül imádni való csapat elkapni a gyilkost, mielőtt túl késő lenne?

A könyv filmes jogaira Steven Spielberg már lecsapott, így a közeljövőben egy izgalmas mozifilmben is reménykedhetünk.

Ahol a folyami rákok énekelnek – Delia Owens

A történet Észak-Karolina ritkán lakott, mocsaras partvidékén játszódik az 1950-es és 60-as években. A lápvidéken sorsára hagyott kislány, Kya Clark az évek során elszigeteltségében önellátásra rendezkedik be, s alig érintkezik a környékbeliekkel. Az első szerelem azonban Kya életét is felforgatja: a közeli kisvárosban élő Tate megtanítja olvasni, és ő az, akivel a lány osztozni tud a természet és a költészet szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki érdeklődik a különleges, magának való lány iránt. Egy rejtélyes gyilkosságot követően a helyi közösség felbolydul, és a gyanú hamarosan a mocsárban magányosan élő „Lápi Lányra” terelődik. Delia Owens első regénye izgalmas krimi, valamint a vadon és az emberi lélek lenyűgöző természetrajza, mely már egy millió példányban elkelt.

Vadászparti – Foley Lucy

Az Isten háta mögötti vadászlakban, Skócia erdőségeinek mélyén összegyűlnek a régi barátok egy fergeteges szilveszteri partira, ahol azonban gyilkosság történik… Az eladási listák csúcsán álló krimit tizenhat nyelvre fordították le, világszerte több mint negyven kiadásban kapható.

Az izgalmas krimik után az angol irodalom egyik klasszikusát ajánljuk. Emily Brontë egyetlen regényt írt, világirodalmi jelentősége mégis páratlan.

Üvöltő szelek – Emily Brontë

Az angol írónő egyetlen regénye szerelemről, gyűlöletről, bosszúról. A közel négy évtizeden átívelő történetet, a két szomszédos földbirtokos család tragikus feszültséggel terhes, viharos, rapszodikus érzelmekkel teli históriáját a különböző szereplők különböző elbeszéléséből ismerheti meg az olvasó. Az örök klasszikus az egyetemes irodalom fontos alapműve, melyből több filmes adaptáció is készült.

A címlapfotó illusztráció.