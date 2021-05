„Trianon nem a múltunk, hanem a jelenünk része” – 101 éve fáj minden magyarnak a döntés

Trianon nem a múlt, hanem nagyon is a jelenünk része. Ha nincs is olyan szinten beleszőve a mindennapjainkba, mint volt, mondjuk az 1920-as években, mégiscsak ugyanúgy ott van az a sok millió magyar a határokon kívül; ugyanúgy sorvad a kultúra azokon a helyeken, ahol mindig is magyar kultúra volt. Ez egy olyan folyamat, amely mellett nem szabad szó nélkül félrenéznünk – mondja Dobos János, az A Trianon-küldetés című kalandregény szerzője a hirado.hu-nak adott interjúban.