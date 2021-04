Útmutató a változást hozó karrier kiépítéséhez

Megosztás Tweet



A Pallas Athéné Könyvkiadó legújabb kötetében Shannon Houde nemzetközi szinten jegyzett tanácsadó a társadalmi előrehaladást szolgáló (környezetkímélő, fenntartható és etikus), célvezérelt karrierhez ad útmutatást. Ennek során feltárja az olvasó belső tulajdonságait és megmutatja, hogyan fordíthatja az egyén a szenvedélyeit aktív, teremtő és előremutató cselekedetekké.

A szerző „Jó munkát” című könyvében húsz év tapasztalatait hasznosítva avatja be az olvasót a munkaerő-felvételi menedzserek világába. Könyve értékes tanácsokkal szolgál mindazoknak, akik olyan karriert szeretnének kiépíteni, amely szakmai képességeiket összehangolja a világ jobbítására irányuló szenvedélyükkel, és amelyben ők maguk is megőrizhetik önazonosságukat. Emellett pedig az állástalálással kapcsolatos számos tévhittel is leszámol.

A kötet négy részből áll: az első feltérképezi a piacot; a második beállítja az iránytűt; a harmadik a saját történet kimunkálására helyezi a hangsúlyt; a negyedik pedig már a munkaerőpiacra való megérkezés. Ennek során a szerző egyúttal az ahhoz szükséges eszközökkel is felruházza olvasóját, melyek révén ténylegesen képes lesz rálépni arra az útra, ahol megszerezheti álmai állását.

Aki végig követi a szerző útmutatásait tisztábban látja majd, hogy mely pozíciókat és szektorokat érdemes megcéloznia annak érdekében, hogy a bolygót és a társadalmat segíthesse. Shannon Houde kötetében komoly önvizsgálatra késztet és konkrétan meghatároztatja az olvasóval a legfontosabb készségeit, megfogalmaztatja karriertörténetét, és ezek által segíti, hogy a legtöbbet kihozhassa az önéletrajzából és a kísérőleveléből.

Emellett megerősíti kapcsolatépítési készségeit, és kidolgoztat egy meggyőző, hatékony LinkedIn-profilt is. Az itt elsajátított pályagondozási gyakorlatok– úgymint a szakmai hálózata fenntartása és ápolása – ideális esetben az olvasók karrierje során is végig fennmaradnak. A szerző emellett arra is rávilágít, hogy ezek nemcsak egy jó állás megszerzéséhez nyújtanak segítséget, hanem ahhoz is, hogy jobbá váljunk benne és fejlődjünk.

A kötet egyik konklúziója szerint egy társadalmi és környezeti hatással bíró karrier kiépítése a célvezérelt gazdaságban is komoly erőfeszítést igényel, és az ember annál többet nyer belőle, minél többet hajlandó belefektetni. Emellett azt is hangsúlyozza, hogy a magasabb rendű, hosszú távú cél mindig személyes jellegű, a változást próbatételként vegyük, a karrier összehangolása az ember önazonosságával pedig sokkal mélyebb elköteleződést igényel, mint amit általában egy álláskereséshez társítunk.

Shannon Houde tanácsadó és coach két évtizeden keresztül dolgozott a vállalati felelősségvállalás és fenntarthatóság területén olyan nagyvállalatoknak, mint a Deloitte, a Barclays, a Vodafone, a Homebase, az Adobe és a World Wide Fund for Nature (WWF). Ezt követően megalapította saját tanácsadó cégét, a Walk of Life Coachingot.