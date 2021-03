A kicsiknek olyan hősök kellenek, mint Geronimo Stilton

Megosztás Tweet



Egy talpraesett, kalandvágyó karakter, aki segíthet nekik megbirkózni az embert próbáló mindennapokkal. Hazánkban először, képregény formában is megjelenik az M2 csatornán futó népszerű mese.

A történet Elisabetta Dami világhírű gyermekkönyvsorozatán alapszik, amely ugyanezt a címet viseli (Fotó: Vad Virágok)

Az Elisabetta Dami általt írt Geronimo Stilton az egyik legsikeresebb gyerekkönyv-sorozat a világon, melyből 2009-ben televíziós rajzfilmsorozat készült, amit hazánkban jelenleg is vetít az M2 csatorna minden hétköznap 18:40-től.

A mesekönyvek népszerűségét meglovagolva képregény formátumra is átdolgozták a történetet, melynek első kötete idén a Vad Virágok Könyvműhely révén hazánkban is megjelent. Az új kiadványról, távlati terveikről, és a koronavírus okozta nehézségekről Frank Zita, a kiadó főszerkesztője mesélt a hirado.hu-nak.

Miért épp a Geronimo Stilton?

Háromgyermekes anyaként Magyarországon szerintem lehetetlen elkerülni a találkozást Geronimo Stiltonnal, így amikor kapcsolatba kerültünk az olasz kiadóval, pontosan ismertük a világát és az általa közvetített értékeket.

Elsősorban kiket szeretnének megszólítani a képregénnyel, milyen korosztálynak ajánlják?

Ez a sorozat elsősorban a 7-12 éves korosztálynak szól, különösen a kezdő olvasók számára lehet hasznos, hisz a képek segítenek a történet értelmezésében.

Mesélne kicsit a tartalomról, a főszereplő karakterről, Geronimóról?

Geronimo Stilton Rágcsália legnépszerűbb napilapjának és hírblogjának, a Rágcsáló Híreknek a főszerkesztője, valamint a Stilton Médiavállalat vezetője. Noha végtelenül kíváncsi és találékony, Geronimo soha nem keresi a kalandokat, azok mégis rátalálnak. Különös képességgel vonzza a bajt és az izgalmakat, amelyekbe általában lelkes unokaöccse, Benjamin rángatja bele. Fontos szereplő még a testvére, Tea Stilton, aki ugyanolyan tehetséges újságíró, mint híres bátyja, és ügyességével és talpraesettségével remek társ a kalandokban. Gyakran felbukkan a történetekben a mindig vicces kedvű Trappola, Geronimo unokatestvére, aki előszeretettel vicceli meg a kuzinját.

A hazai képregénykiadás az utóbbi években aranykorát élte Magyarországon, azonban a kiadók portfóliói nem feltétlenül célozták meg eddig ezt a korosztályt. Mi miatt döntöttek úgy, hogy nyitni fognak a kisebbek felé?

A kiadónk indulása óta vannak a legfiatalabbakat is megszólító sorozataink, mint például a Kázmér és Huba gyűjteményes kiadása, az Usagi Yojimbo-sorozat vagy a Konc. Mindig is szívügyünknek tekintettük, hogy gyerekek is olvassanak képregényt, és törekedtünk arra, hogy színvonalas kiadványokat tegyünk számukra elérhetővé. Szeretnénk, hogy a családok számára természetes legyen képregényt venni, akár könyvesboltban, akár újságárusnál.

A jelenlegi pandémiás helyzetben pedig különösen nagy szüksége van ennek a korosztálynak az erős morális tartással rendelkező hősökre, akik segítenek megbirkózni az embert próbáló mindennapokkal. Legyen az a hős akár a mindig az igazságot kutató Geronimo Stilton, az erős és bátor urát vesztett szamuráj, Usagi Yojimbo vagy a gyengéket védelmező Pókember.

Hogy zajlik egy kiadónál egy új cím kiválasztása? Milyen munka előzi meg, amíg egy ötletből sikerül eljutni a nyomtatott verzióig?

Fontos, hogy nekünk tetszen az adott képregény, de nem ez a fő szempont! Tájékozódunk külföldi kritikákból, véleményekből. Fontosnak tartjuk a közvetlen kapcsolatot a képregényolvasó közönséggel, amelyből inspirálódhatunk. A képregényes rendezvények, de az online színtér is kiváló alkalmat nyújt erre. A fiataloknak szóló képregényeknél bevonjuk a gyerekeinket is a közös munkába. Nagyon fontosak a visszajelzéseik, akár már a fordítás fázisában, például arról, hogy mennyire érthetőek a poénok.

A pandémia okozta válság megviselte a hazai kiadókat, így nagy hatással volt, illetve van a hazai képregénypiacra is. Hogyan lehet átvészelni a kialakult helyzetet?

Otthon maradunk, tartjuk a távolságot, viseljük a maszkot. 2020 elején nagy terveink voltak, amit a járványhelyzet miatt át kellett gondolnunk, itt elsősorban átütemezésre gondolok. A rendezvények elmaradása érzékenyen érintette a kiadót, az olvasókkal való személyes találkozás továbbra is nagyon hiányzik. Pozitívum viszont, hogy a webshopos értékesítésben növekedést tapasztaltunk. Hálásak vagyunk azoknak, akik ebben a nehéz helyzetben is megvásárolták a kiadványainkat.

Érdekes, hogy a tavaly megjelent Usagi Yojimbo-sorozat új kötete véletlenül éppen egy titokzatos ragály által fertőzött, karanténnal lezárt területen játszódik. Más, járvánnyal kapcsolatos sorozat kiadásán nem gondolkodunk mostanában, viszont jó lenne egy olyan sorozat, amelyben hétköznapibbak a helyzetek és a gonoszok a végén elnyerik a méltó büntetésüket. Mondjuk egy jó krimi...