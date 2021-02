Jane Austen taníthat is minket a bezártság alatt

Megosztás Tweet



Jane Austen élete és könyvei kitartásra taníthatnak minket, és nem mi lennénk az elsők, akik nehéz időben az ő könyveit alkalmazzuk orvosságként.

A BBC cikkében olvasható, hogy Kiera O’Brien, a Bookseller munkatársa szerint az eladási adatok alapján június és november között 20 százalékkal több Jane Austen-könyvet adtak el az Egyesült Királyságban, mint 2019 ugyanezen időszakában.

Nem hiába fordulnak sokan Jane Austen írásaihoz a pandémia és a bezártság idején. Sokaknak romantikus menekülést nyújtanak a művek, ugyanakkor jócskán több lapul a felszín alatt. Jane Austen élete és könyveinek hősnői egyaránt kitartásra tanítanak, ami ebben az időszakban meglehetősen hasznos tulajdonság lehet.

Jane Austen élete is egyfajta példa az állhatatosságra. Már 12 évesen is írt, és a 20-as éveiben kiadókat keresett fel, a 30-as évei közepén járt, amikor először publikálták. „Nagy határozottság kellett ahhoz, hogy folytassa, főleg mikor a bátyjai azt akarták, hogy anya nélkül maradt gyermekeikre vigyázzon” – közvetítette a BBC Helena Kelly, a Jane Austen, the Secret Radical (szó szerint: Jane Austen, a titkos radikális) című könyv írójának szavait. „Jane saját életéből merített, így összes karaktere egy alacsony, de folyamatos pszichés stressz alatt van” – mondta Kelly.

Bár a szerelmi problémák tűnnek fel először, ezek a problémák mélyek. Főhősnői elfogadják, hogy elvesztették az esélyt a boldogságra, mégsem kezdenek önsajnálatba. Komoly fejlődésen mennek keresztül: „Kulcspillanat a legtöbb regényében, amikor a főhősnő rájön, hogy tévedett egy másik karakterrel kapcsolatban” – idézte a BBC Gillian Dow, a Southamptoni Egyetem professzorának szavait.

Pénzügyileg családjukra vannak utalva, és a családi viszályok elől a szabadban tett séta a menedékük. Ez utóbbit pedig a karantén idejéről ki ne ismerné?

Austen műveit ráadásul orvosságként is használták. Az első világháború idején a harcból visszatért, depresszióban, sokkban szenvedő katonáknak írták fel, de Winston Churchillnek is Jane Austent olvasott lánya a háború idején, amikor már ágyhoz kötött beteg volt, 1943-ban.

Szóval amellett, hogy Jane Austen kitartásra taníthat bennünket, könyvei megnyugvást nyújthatnak, írása orvosság lehet az ember számára nehéz időkben, amikor egyedül kell megküzdenünk a magánnyal és a stresszel, amit a koronavírus okoz. És az Egyesült Királyság adatai alapján nem mi lennénk az egyetlenek, akik Jane-hez fordulnak.

