A huszadik század nagy gazdasági visszaesései – új kiadvány a Pallas Athéné gondozásában

A Pallas Athéné Kiadó legújabb kiadványa: Andrés Solimano Nagy gazdasági visszaesések a hosszú huszadik században című könyve, melynek fő témája a recessziók és válságok gyakoriságának és intenzitásának vizsgálata.

A kötet mielőtt a gazdaságtörténet legmeghatározóbb válságszakaszait tárgyalná, alapvető fogalmakat tisztáz a recesszió közgazdaságtani felfogásával, a magas inflációval és a hiperinflációval, a hitelválsággal, a politikai ciklusokkal és a nemzetközi politikai közgazdaságtannal kapcsolatban. E fogalmak megértése ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztán lássuk azokat a nagy válságokat és hanyatlásokat, amelyek gyakran politikai változásokhoz, valamint az uralkodó gazdasági paradigmák átértékeléséhez vezetnek– hangsúlyozza a szerző.

A könyv fő témája a recessziók és válságok gyakoriságának és intenzitásának vizsgálata: az 1900 és 2017 közötti időszak 56 országot érintő 2744 recessziós eseményét tekinti át. Számos példával alátámasztva meghatározza azokat az úgynevezett oksági tényezőket is, amelyek gazdasági visszaesést generálnak.

Ezek sorából a háborút és fegyveres konfliktusokat; a szélsőséges monetáris instabilitást és hiperinflációt; a megrázkódtatást okozó külső hatásokot, az adósságciklusok és a külföldi hitelek megszűnését; a rögzített árfolyamrendszerek és a valutatanácsok összeomlását; a túl korai pénzügyi liberalizációt, hitelboomot; a túlzott keresleti expanziót és fenntarthatatlan bérpolitikát, valamint a politikai destabilizációt és a gazdasági bizonytalanságot emeli ki.

Külön fejezet foglalkozik a központi tervezésen alapuló közép- és kelet-európai, valamint a szovjet szocialista rendszerek felemelkedésével és bukásával, az 1990-es évek elejének „transzformációs recessziójával”. Kitér arra is, hogyan érintette ezeket a gazdaságokat a 2008–2009-es válság.

A Világbank egykori igazgatójának egyik legfontosabb üzenete, hogy a nagy válságok mindig változást hoztak az uralkodó közgazdaságtani paradigmákban, és pozitív elmozdulásokhoz vezettek a tudományos életben, valamint az IMF-hez hasonló, mértékadó pénzügyi szervezetek gondolkodásában egyaránt. A szerző emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a szabályozatlan kapitalista gazdaságokban a jövedelmi egyenlőtlenségek milyen társadalmi konfliktusokhoz és növekedési zavarokhoz vezettek a múltban.

Andrés Solimano chilei–olasz közgazdász a Massachusetts Institute of Technologyn szerezte PhD-fokozatát. A chilei központú International Center for Globalization and Development alapító elnöke. Korábban az ENSZ tanácsadója (regionálisan kiemelt ügyekkel foglalkozott) és a Világbank igazgatója volt (országcsoport területen).

