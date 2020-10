Most kiderül, mi éri meg a pénzünket

Hogyan írják át egyes cégek a kereskedelem szabályait azáltal, hogy tényleges célokat és eredményeket adnak el bizonyos eszközök vagy szolgáltatások helyett? Marco Bertini, a barcelonai ESADE Business School docense és marketinprofesszora, valamint Oded Koenigsberg, a London Business School marketingprofesszora és dékánhelyettese leírják, hogy milyen innovatív bevételi modelleket alkalmaznak e trendformáló vállalatok – derül ki a közleményből.

Arra is rávilágítanak, hogy a termékek tulajdonlásán alapuló bevételi modellek mára meghaladottá váltak, a technológia fejlődése ugyanis lehetővé tette a cégek számára, hogy olyan „hatásadatokat” gyűjtsenek, amelyek jelzést adnak arról, hogy az ügyfelek mikor és hogyan használják a termékeiket, és arról is ahogyan ezen termékek teljesítenek. A szerzők ugyanakkor e modellek kihívásait is felvázolják, és végül praktikus útmutatást adnak olyan kérdésekben, mint például az eredmény meghatározásának kritériumai, az adatgyűjtéssel kapcsolatos aggályok vagy éppen a belső szervezeti korlátok kezelése.

Az itt bemutatott innovatív bevételi modellek a teljes piacot újradefiniálják, és képesek megváltoztatni a közmeggyőződést. A Mi éri meg a pénzünket? című könyv annak megértésében segíti a szervezeteket és vezetőiket, hogy ezek a váltások miképp befolyásolják majd jövőjüket, és miként tudják majd a lehető legteljesebben kiaknázni az ezekből eredő lehetőségeket.