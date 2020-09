A brit toplista élén a „transzfóbiával” vádolt J.K. Rowling új könyve

Megosztás Tweet



Rowling Robert Galbraith írói álnéven jegyzi a Troubled Blood című krimit.

A bűnügyi regényt öt nap alatt, azaz szeptember 19-ig csaknem 65 ezer példányban vásárolták meg. A Nielsen BookScan adatai szerint még az írónő egyetlen, Galbraith név alatt kiadott regénye sem fogyott ilyen nagy példányszámban egyetlen hét alatt. Előző, Halálos fehér című regénye a kiadása első hetében feleennyi példányban kelt el.

A Harry Potter-regények szerzője krimisorozatát írói álnéven adja ki. A krimik főhőse a magándetektív, Cormoran Strike. A Troubled Blood című regényben egy férfi sorozatgyilkos után nyomoz, aki nőnek öltözve követi el gyilkosságait.

Az egy hete megjelent regényt több bírálat érte a transzvesztita sorozatgyilkos miatt. Ennek előzménye, hogy Rowling júniusban a közösségi médián nagy vihart kavart, amikor megjegyzést tett a transzneműekkel kapcsolatban. Ugyanis annak a véleményének adott hangot, hogy azok a transznemű nők, akik nem estek át hormonkezelésen vagy nemváltoztató műtéten, szerinte nem használhatnák az egyneműek számára kijelölt helyeket.

Rowling most nem kommentálta az újabb kritikákat, csak annyit jegyzett meg, hogy krimije sorozatgyilkosát, Denis Creedet két valódi gyilkosról mintázta. A The Guardian brit napilap értesülése szerint világszerte számos könyvesbolt jelentette be, hogy az írónő „transzfóbiája” miatt nem árusítja többé a könyveit.