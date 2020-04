Szépirodalmi művek, melyek megjósolták a krízishelyzetet

Ezekben a bizonytalan, sőt furcsa időkben, amikor szinte elszigetelten élünk, hogy csökkentsük a járvány terjedését, a könyvek, regények menekülést, megkönnyebbülést és társaságot is kínálnak. Már átestünk ezen korábban is, és túléltük – ez az üzenete Jane Ciabattari, a BBC rovatvezetője szerint azoknak a szépirodalmi műveknek, melyek az elszigeteltségről, a túlélésről, a közösségről és a szeretetről is szólnak.