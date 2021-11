Bodrogi Gyula elárulta a speciális káposztás fácán receptjének titkát

Megosztás Tweet



Vadételekben igazi mester Bodrogi Gyula és a vadászathoz sajátos kapcsolat fűzi. A nemzet színésze a Kossuth Rádió vasárnap délelőtti Korkóstoló című műsorában mesélt a vadászathoz kötődő – olykor megmosolyogtató – családi és személyes emlékeiről, illetve elárulta két vadból készült ételének titkát is.

„Vettem egy őzhívó sípot, és elmentem vadászni, hogy kipróbáljam. Leültem, ölemben a puskámmal, és próbálgattam a sípot. Egyszer csak ott termett egy őzbak, megállt, rám nézett én pedig gondoltam magamban, ezek szerint jól fújtam a sípot. Aztán elment a vad, és én utána vettem észre, hogy a puska az ölemben maradt. Elfelejtettem vadászni, olyan örömet okozott, hogy jól sípoltam, hogy eszembe se jutott lelőni a vadat” – mesélt egy személyes történetet Bodrogi Gyula a Kossuth Rádióban.

A Kossuth-díjas színművészt gyerekkorában édesapja ismertette meg a vadászattal, ám csak később, pályatársa, Benkő Gyula által vált igazi vadásszá, amelyről korábban már mesélt is a Dankó Rádióban a hazánkban ősszel megrendezett vadászati és természeti világkiállítás nagyköveti szerepe kapcsán.







A színművész azonban most a Kossuth Rádióban gasztronómiai titkokba is beavatta a hallgatókat, hiszen elárulta, miként készíti a káposztás fácánt, sőt azt is, hogy ő milyen bevált recept szerint főzi tökéletesre bográcsban a vadételeket.

