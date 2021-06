Az étel-házhozszállítási alkalmazások sokkal drágábbak lehetnek, mint közvetlenül az étteremből rendelni

Az élelmiszer-szállító alkalmazások hatalmas fellendülést tapasztaltak a világjárvány idején – de egy gyors vizsgálat kimutatta, nem biztos, hogy ez a legolcsóbb megoldás az ételrendelésre

A BBC News számolt be egy angliai vizsgálatról, mely összehasonlította öt közvetlenül az étteremből rendelt étkezés és három ételkiszállító alkalmazáson keresztüli rendelés költségeit.

A három szolgáltató közül az egyik átlagosan 31 százalékot, a második 25 százalékot, a harmadik pedig 7 százalékot tett rá a rendelés árára. A legnagyobb különbözetet egy mexikói étterem esetében tapasztalták, ahol 44 százalékkal volt olcsóbb a rendelés közvetlenül. Ennek ellenére az applikációkat működtető cégek szerint a jutalékaik méltányosak.

Az alkalmazásokon lévő árakat jellemzően az éttermek határozzák meg, azonban ezek gyakran magasabbak, mint a közvetlen rendelés díja, mivel így ellensúlyozzák az applikáció szolgáltatásának árát.

A felmérésre reagálva az egyik cég, a Deliveroo azt közölte, hogy bátorítják az éttermeket, hogy azonos árakat határozzanak meg, mintha az étteremben ennének a vendégek. „Az általunk felszámított jutalékot pedig visszaforgatjuk a vállalkozásunkba, fizetjük a futárok díját, az ügyfélszolgálatokat és az éttermek számára nyújtott szolgáltatásaink fejlesztését” – tették hozzá.

Egy másik cég azt nyilatkozta, hogy a jutalékaik „igazodnak ahhoz az értékhez, amit nyújtanak a partnereiknek.” A harmadik cég pedig megfogalmazása szerint arra fókuszál, hogy „a legjobb éttermek, a legjobb minőségű ételt szolgáltassák az ügyfeleinknek”.

Food-delivery apps up to 44% more expensive, survey finds https://t.co/0nIjfTz4nb

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 17, 2021