Naptej, hűtőtáska, védettségi igazolvány – ezek nélkül ne induljon el külföldre nyaralni!

Végre vége a hosszú bezártságnak, lassan tényleg beköszönt a nyár. Ahogy Magyarország mellett a környező országokban is hétről hétre javul a járványhelyzet, egyre könnyebbé válik a külföldi nyaralás tervezése a magyar családok számára. Összeállításunkból megtudhatja, mire kell figyelnie, ha Horvátországba, Ausztriába, Szlovéniába, Bulgáriába vagy Görögországba készül nyaralni. Jó hír, hogy a felsorolt országokban – egy kivétellel – mindenütt elfogadják a magyar védettségi igazolványt.

Szinte napról napra bővül azon európai és európán kívüli országok köre, amelyekben gond nélkül elfogadják a Magyarországon kiállított védettségi igazolvány, mint a koronavírus elleni védettség hivatalos dokumentumát. Ezért a fehér plasztikkártya nélkül nem érdemes külföldi nyaralást, pihenést tervezni. Összeállításunkban a magyar turisták által az elmúlt két évtizedben legkedveltebb „holiday-országokban” (nyaralási desztinációk) érvényes rendkívüli járványügyi előírásokat foglaltuk össze, amelyek hasznosak lehetnek egy hétvégi kiruccanás vagy családi vakáció tervezésekor.

Csúcsforgalom a közép-dalmáciai Baska Voda tengerpartján. (MTI Fotó: Manek Attila)

Horvátország

Horvátországba minden magyar állampolgár beléphet, akit már legalább egyszer beoltottak, és van idehaza kiállított védettségi igazolványa. Azoktól a turistáktól, akik felgyógyultak a Covid-19 betegségből negatív PCR-tesztet, vagy az antitest-teszt eredményét, illetve angol nyelvű orvosi igazolást kérnek a horvát vámhatóságok (a felsoroltak egyikét). Akik nem rendelkeznek ilyennel, a helyszínen is elvégezhetik a PCR-tesztet vagy a gyorsított antigén-tesztet, és ha ezek eredménye negatív, szabadon beléphetnek Horvátországba.

Az is beléphet az országba, akinek nincs semmilyen igazolása, de ebben az esetben karanténban kell maradnia a negatív teszteredmény megérkezéséig – tájékoztatta hirado.hu-t a Horvát Idegenforgalmi Közösség (CNTB) magyarországi képviselete.

Felhívták a figyelmet, hogy a védettségi igazolvány különösen ajánlott.

A magyar plasztikkártya felmutatása elegendő akkor is, ha azt egy koronavírus-fertőzésből felgyógyult személy számára állították ki, ebben az esetben a kártyán feltüntetett lejárati dátumot veszik figyelembe.

De egy korábbi negatív PCR- vagy antitest-teszt is feljogosítja honfitársainkat arra, hogy ne kelljen karanténba vonulniuk.

Mindezzel együtt a CNTB azt tanácsolja, hogy Zágrábba, illetve a legnépszerűbb adriai üdülőhelyekre – Dubrovnikba, Rijekába vagy Splitbe és környékére – készülő magyarok utazás előtt tájékozódjanak a konzuli szolgálatok honlapján.

Turistákkal teli bárkák tartanak a Bledi-tó közepén lévő Nagyboldogasszony-templomhoz a szlovéniai Bledben 2019. október 5-én. (Fotó: MTI/EPA/Erdem Sahin)

Szlovénia

Szlovénia és Magyarország külügyminisztere az elsők között, még április végén megállapodott abban, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait, és szabad be- és kiutazást engednek polgáraiknak. Mielőtt azonban Szlovéniába utaznánk, ajánlatos tájékozódni az aktuális helyzetről és a határátkelésre vonatkozó szabályokról, ugyanis utóbbiaknál korlátozások lehetnek érvényben.

A magyar-szlovén határellenőrző pontokat az alábbiak szerint különböztetik meg:

A kategóriás ellenőrző pontok: éjjel-nappal működnek és védettségi igazolvány vagy érvényes negatív antigénteszt felmutatásával bárki átléphet rajtuk, például Hosszúfalu (Dolga vas) és Pince (az M7-es autópálya mentén)

ellenőrző pontok: éjjel-nappal működnek és védettségi igazolvány vagy érvényes negatív antigénteszt felmutatásával bárki átléphet rajtuk, például Hosszúfalu (Dolga vas) és Pince (az M7-es autópálya mentén) B kategóriás ellenőrző pontok: időszakosan tartanak nyitva, és elsősorban a helyi lakosok használhatják (kishatárátkelők). Ilyenek például Őrihodos (Hodoš) és Kerkafő (Čepinci).

Ha valakinek nincs védettségi igazolványa, az 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel is beléphet. Arra is érdemes figyelni, hogy

meglehetősen nagy eltérések vannak az egyes Covid-vakcinákkal történt oltások között az első dózis felvétele óta eltelt idővel kapcsolatban. A szlovén hatóságok célja ezzel a valós védettség biztosítása, illetve az országos járványhelyzet ellenőrzés alatt tartása.

Ezeket az információkat részletesen grafikánkról olvashatja le:

Az egyes koronavírus elleni vakcinák minimális várakozási ideje néhány európai üdülőországban (Grafika: hirado.hu/Sztrémi Kristóf)

Amennyiben valaki nem tudja igazolni, hogy felvette legalább az oltás első dózisát, tíz napra karanténba kell vonulnia.

Szlovéniai nyaralás vagy turisztikai célú beutazás előtt érdemes felkeresni a Szlovén Idegenforgalmi Közösség tájékoztató honlapját, ahol angol, német, francia vagy olasz nyelven kaphatunk bővebb tájékoztatást.

Színesre festett, patinás, régi kereskedőházak sorakoznak az Inn folyó partján Ausztriában. A háttérben az Alpok csúcsa. (Fotó: MTI/Bizom. Jászai Csaba)

Ausztria

A „sógoroknál” május 19-én engedélyezték a turisztikai célú utazást, vagyis a bevásárlóturisták és a nyaralni vágyók belépését. Németországhoz hasonlóan nyugati szomszédunknál is az úgynevezett incidensszámmal – a hét napon belüli, százezer lakosra vetített új megbetegedések száma – mérik a járványhelyzet súlyosságát.

Ez alapján május 19-től karanténkötelezettség nélkül lehet belépni Ausztriába azokból az országokból – köztük Magyarországról is –, amelyek nem vörös besorolással szerepelnek az ECDC aktuális járványtérképén.

További feltétel, hogy a magyar turisták a belépést megelőző 10 napban nem hagyták el Magyarország területét, valamint, hogy az utazás előtt legalább három nappal regisztráljanak az osztrák egészségügyi minisztérium weboldalán, német nyelven.

A regisztráció visszaigazolását elektronikus formában (mobiltelefonon) vagy kinyomtatva kell bemutatni a határőröknek – tájékoztatta a hirado.hu-t az Austria Info turisztikai ügynökség magyar irodája.

Ausztriában érvényben van az úgynevezett 3G-szabály is. Ennek értelmében a beutazáshoz az alábbi három igazolás egyikére van szükség: negatív teszteredmény, érvényes védőoltás vagy a gyógyultságról szóló igazolás. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ellenőrzés esetén a kért igazolást be kell mutatni német vagy angol nyelven. Ha valaki nem tudja bemutatni az említett dokumentumok valamelyikét, akkor 24 órán belül PCR-tesztet vagy antigénvizsgálatot kell elvégeznie Ausztriában.

Amit a 3G-szabályról tudni érdemes

Negatív teszt (Getestet) 72 óránál nem régebbi PCR-tesztre vagy 48 óránál nem régebbi antigéntesztre van szükség. A 10 éves kor alatti gyermekeknek nincs szükségük tesztre. A tesztet egy erre felhatalmazott szervnek kell megerősítenie. Az otthoni öntesztek nem érvényesek a beutazáshoz.

72 óránál nem régebbi PCR-tesztre vagy 48 óránál nem régebbi antigéntesztre van szükség. A 10 éves kor alatti gyermekeknek nincs szükségük tesztre. A tesztet egy erre felhatalmazott szervnek kell megerősítenie. Az otthoni öntesztek nem érvényesek a beutazáshoz. Beoltva (Geimpft) Ausztria az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott és a WHO EUL-eljárásán sikeresen átesett valamennyi vakcinát elismeri. Az oltás az első oltást követő 22. naptól számított legfeljebb 3 hónapig érvényes. A második oltás után az érvényesség további 6 hónappal meghosszabbodik. A csak egy oltást igénylő vakcinák esetében a 22. naptól érvényes.

Ausztria az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott és a WHO EUL-eljárásán sikeresen átesett valamennyi vakcinát elismeri. Az oltás az első oltást követő 22. naptól számított legfeljebb 3 hónapig érvényes. A második oltás után az érvényesség további 6 hónappal meghosszabbodik. A csak egy oltást igénylő vakcinák esetében a 22. naptól érvényes. Gyógyult (Genesen) A koronavírus-fertőzés átvészelése a gyógyulástól számított 6 hónapig jogosít belépésre. Az antitestteszt a vizsgálat időpontjától számított 3 hónapig érvényes.

Német vagy angol nyelvű igazolással kell rendelkezni a tesztről, az oltásról vagy a gyógyulásról, illetve nemzetközi (sárga) oltási igazolvánnyal. Ezeket a dokumentumokat a nyaralóhelyeken is elfogadják.

Fontos továbbá, hogy bár az osztrák és a magyar kormány között folynak a tárgyalások, egyelőre nem született megállapodás a védettségi igazolvány elfogadásáról. Jó hír viszont, hogy a gyermekeknek 10 éves kor alatt nincs szükségük semmilyen tesztre vagy igazolásra.

Ausztriai utazás vagy kirándulás előtt szintén érdemes tájékozódni az Austria Info koronavírus-információs weboldalán is.

Egy turista áll a görögországi Oia görögkeleti temploma mellett Szantorini szigetén. (Fotó: MTVA/Bizom. Lehotka László)

Görögország

Görögországban a turizmus adja a bruttó nemzeti össztermék (GDP) több mint 75 százalékát, ezért május 14-e óta engedik – sőt bátorítják – a turisták belépését. A Szalonikibe, Athénba vagy az Égei-tengeri szigetekre utazó magyar családoknak

hét napnál nem régebbi PCR-teszttel, vagy orvosi igazolással kell igazolniuk, hogy legalább két hónap (60 nap), és legfeljebb kilenc hónap eltelt a gyógyulttá nyilvánításuk óta.

A görög hatóságok elfogadják a Magyarországon kiállított védettségi igazolványt, amelyen angolul is szerepelnek az adatok.

A gyermekek 5 éves kor alatt a koronavírusra vonatkozó korlátozás nélkül léphetnek be Görögországba.

Az immunitásról (oltottságról vagy gyógyultságról) szóló igazolást az üdülőhelyek többsége – a kormány vonatkozó rendeleteit betartva – elfogadja, válaszolta megkeresésünkre a Visit Greece görög turisztikai ügynökség.

A bulgáriai Aranyhomok-strand (Zlatni Pjaszci) Lozenec melett (Forrás: Bulgariatravel.org)

Bulgária

Bulgária viszonylagos közelisége, a helyiek vendégszeretete, megfizethető tengerparti nyaralói, vagy éppen hegyi szállásai miatt évtizedek óta a magyar turisták egyik kedvelt úti célja. Az ország május 1-jén Európában az elsők között engedélyezte a turisztikai célú beutazást.

A bolgár turisztikai ügynökség közlése szerint a szálláshelyeknek be kell tartaniuk az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Európai Járványvédelmi Központ (ECDC) koronavírussal kapcsolatos ajánlásainak.

Az óvintézkedések egyformán vonatkoznak a tengeri-, a hegyi-, a kulturális-, az egészségügyi- (gyógyfürdő, wellness), a bor-, az öko-, sport- és a vadászati célú turizmusra is.

A szállóvendégek mozgását a helyszínen ellenőrzik, a szállodák halljában a bejövő és a kimenő forgalom nem keveredhet. Továbbra is elvárás a másfél méteres biztonsági távolság betartása és nyilvános helyen (utcán, séta közben is) az egész arcot eltakaró maszk használata. Az itthon megszokotthoz hasonlóan Bulgáriában is kötelező feltüntetni a szálláshelyek, az üzletek vagy a kalandparkok bejáratánál, hogy az adott helyiségben legfeljebb hányan tartózkodhatnak.

Tengerparti nyaralás esetén jó tudni, hogy egy napernyő alatt legfeljebb két személy, vagy egy család tagjai tartózkodhatnak.

Ha egy turistánál felvetődik a koronavírus-fertőzés gyanúja, az illetőt egy helyiségben elkülönítik, és a PCR- vagy antigénteszt negatív eredményének megérkezéséig karanténban kell maradnia. Nagyobb hotelek esetében a konkrét lépéseket a helyi egészségügyi hatóság a helyszínen határozza meg.

További információkért utazás előtt egy-két héttel érdemes meglátogatni a bolgár turisztikai ügynökség honlapját.

Címlapfotón: a horvátországi Dubrovnik óvárosa és a tengeröböl