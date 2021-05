Ha okosan csináljuk, idősebb korban is jó lehetőség lehet az internet az ismerkedésre

Megosztás Tweet



Egyre többen használják ismerkedésre az online társkeresőket, ráadásul már nem csak a fiatalok között népszerűek ezek az oldalak. Mindenképpen érdemes azonban néhány dologgal tisztában lenni, mielőtt belevágunk.

Ha valaki elhatározza, hogy megpróbálkozik az online társkereséssel, akkor valószínűleg az indulás lesz a legnehezebb. Különösen igaz lehet ez az idősebb generációra, hiszen akár válás, akár megözvegyülés áll a társkeresés hátterében, sokan évtizedek óta nem gyakorolt dologba kezdenek ilyenkor újra bele.

Az online társkeresés témájával korábban Hevesi Kriszta szexuálpszichológussal készítettünk interjút. Bár ő általánosságban beszélt az online társkeresés jellemzőiről, a legtöbb általa megfogalmazott gondolat az idősebb korosztályra is igaz lehet.

Ezeken az oldalakon mindenkinek nagyon vigyázni kell, hiszen a virtuális világ jellemzője, hogy itt bizony nem mindenki a valós képet festi le magáról.

Ahogy a szexuálpszichológus elmondta, a nők jellemzően a külsőségekről, a testsúlyról, az életkorról füllentenek. A férfiak pedig gyakrabban az aktuális kapcsolati státuszukról nem mondanak igazat. Egyesek azt állítják, hogy egyedülállók és komoly kapcsolatot keresnek, miközben a valóságban talán csak ki akarják használni a társkeresőn megismert partnerüket.

Idősebb korban sem kell félni az internetes ismerkedéstől, de mindenképpen alaposan tájékozódjunk, mielőtt belevágunk (Fotó: Shutterstock)

A legfontosabb ezért az, hogy a résztvevők őszintén tisztázzák a szándékaikat, mert ha ez nem történik meg, akkor óhatatlanul is sérülni fog valaki. Természetesen ez nincs mindig így, de azért jobb óvatosnak lenni.

Fontos a találkozások időzítése is. Hevesi Kriszta azt javasolja, hogy ne hamarabb, mint két hét, és ne később, mint egy hónap találkozzanak a párok. A személyes találkozás előtt pedig már érdemesebb átváltani az írásbeli kommunikációról a telefonra, illetve be lehet kapcsolni a számítógépünk kameráját is, hogy halljuk a hangját, lássuk a gesztusait. Így elkerülhetjük a személyes találkozáskor a komolyabb meglepetéseket, a csalódást.

Fontos azt is tudatosítani magunkban a társkeresés előtt, hogy az új párunk nem lesz pont olyan, mint az előző volt.

Más lesz az új kapcsolatunk, már nem a gyermekvállalás lesz a cél, hanem sokkal inkább a közösen eltöltött boldog öregkor.

A témában a 62 éves Gábor a hirado.hu-nak elmondta, hogy ő már hosszú ideje használja az online társkereső oldalakat, és azért kezdte el a társkeresésnek ezt a formáját, mert a környezetében nem voltak olyan nők, akikkel ismerkedhetett volna.

Teljesen pozitívan állt az online ismerkedéshez a kezdetektől, és ez a mai napig megmaradt. Bár vele is többször előfordult, hogy egy megismert hölgy nem pont úgy nézett ki a valóságban, mint az oldalon, de igazán rossz tapasztalatai nincsenek. Sok levelet küld és kap is az általa használt oldalon, de ezekből kevés esetben lesz igazi ismerkedés, és még kevesebbszer kapcsolat.

Gábor szerint az idősebb korban három fontos dolog is szűrő lehet: az anyagi helyzet mellett a nemi hormon szintje is nagyon különböző már ebben a korban, ezért az ismerkedés célja is különbözik az egyes embereknél. Továbbá a társkeresők múltja is meghatározó, sokszor a korábbi tapasztalatok alapján építik fel az emberek a megtalálni vágyott társat – ennek a képnek pedig természetesen kevesen felelnek meg.

Emiatt is ritka, hogy a felek egymással egy hullámhosszon legyenek, épp ezért fontos Gábor szerint, hogy csináljunk egy rendes profilt, és szánjuk rá az időt. Amikor ő komolyabban foglalkozik a társkereséssel, akkor napi 2–3 órát tölt a kereséssel és a beszélgetésekkel.

Végül összegyűjtöttünk néhány rövid tippet, amire érdemes figyelni, ha internetes társkeresésre adjuk a fejünket idősebb korban:

Érdemesebb már a személyes találkozás előtt telefonon is beszélni, valamint a számítógép kameráját is bekapcsolni. Ezektől függetlenül is érdemes először egy forgalmas, nyilvános helyen találkozni, itt kevésbé érhetnek minket meglepetések. Mindig legyünk nagyon elővigyázatosak az ismerkedés során addig, amíg alaposan nem ismerjük meg a másikat.

Válasszunk nekünk megfelelő társkereső oldalt. Mindegyik oldal más és más, van amelyiken inkább fiatalabbak a regisztrálók, máshol idősebbek. Bizonyos társkeresők inkább az alkalmi, más oldalak a tartós kapcsolatokra fókuszálnak. Lehetnek ingyenesek vagy fizetősek is az oldalak. Mielőtt regisztrálunk ezeket a szempontokat mérlegeljük céljainknak megfelelően.

Legyünk őszinték a társkeresés során, ne tagadjuk le a súlyunk, korunk, mert ezek előbb-utóbb úgyis kiderülnek.

Legyenek reális célkitűzéseink. Fontos az önismeret és a helyes énkép, ha ezekkel probléma van, akkor nehéz lesz ismerkedni. Ez azért is fontos, mert idősebb korban már természetes, hogy mindenki cipel terheket. Beszélgessünk magunkról akár a barátainkkal, rokonainkkal is, mondjuk el nekik a társkeresési szándékainkat. Egy igazi barát megfelelő külső szemlélő lehet, és jó tanácsokat adhat.

Természetesen egy egyedülállónak nem lehet a nap huszonnégy órájában a társkeresésre fókuszálni, de kell a sikerhez, hogy rászánjuk az időt. Néhány csalódás pedig ne kedvetlenítsen el, mert ezeken az oldalakon természetes, hogy nagyon sok próbálkozás kell a sikeres pártaláláshoz.

