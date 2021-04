Zsigeri szinten nem tudjuk elfojtani az érzéseinket

Ha az ember viselkedése, magatartása megváltozik, az vajon magával hozza-e a szervei működésének változását is? Érzelmeink elfojtása okozhat-e testi megbetegedéseket? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Kossuth Rádió Az este című műsorában a hétfői házigazda, Juhász Árpád geológus és vendége, Bárdos György viselkedés élettannal foglalkozó biológus.

A Kossuth Rádió 2018 szeptemberében indult Az este című műsorában a kérdező szerepét elsősorban nem a szerkesztő-műsorvezető, Marton Adrienn vállalja magára, hanem a házigazda – aki ezúttal Juhász Árpád volt. A geológus a hétfői adásban Bárdos György viselkedés élettannal foglalkozó biológussal beszélgetett többek között a stresszes szituációk, élethelyzetek kezeléséről, az érzelmek elfojtásáról és a szerveink ezekre adott reakcióiról.

„A zsigeri szinten jelentkező reakciót nem tudjuk visszafogni. A belső szervi változások akkor is végbe mennek bennünk egy konfliktushelyzetben, ha azt érzelmi szinten nem mutatjuk ki” – magyarázta a műsorban Bárdos György. „„Ha az ember tartósan él állandó belső diszharmóniában, az komoly betegségek okozója is lehet”” – tette hozzá Az este vendége, aki arra is válasszal szolgált, hogy csökkenthető-e a zsigeri reakció érzelmi nyomás alatt.

