Egyre több gyereket vállalnának a fiatalok

Nagyon jó eredménynek nevezte a Három királyfi, három királylány mozgalom alelnöke, hogy öt kívánt gyermekből négy már megszületik, főképpen 2010-hez viszonyítva, amikor ugyanennyi kívánt gyermekből csak három jött világra.



Ujvári Enikő csütörtökön az M1-en azt mondta, a tapasztalt növekedésnek évtizedeken át kell tartania ahhoz, hogy a kormány és a Három királyfi, három királylány mozgalom elérje célját.

A családbarát Magyarországért továbbra is a társadalom bizalmi tőkéjét kell építeniük a civileknek és a mindenkori kormányzatnak. Kulcsszó a bizalom: egy kapcsolatban nemcsak egymásban, hanem a jövőben is kell bízni - jelentette ki, hangsúlyozva: ezzel összhangban a kormányzati intézkedések is a bizalomérzetet, a biztonságérzetet növelik.

A kutatások azt bizonyítják, hogy több gyermeket szeretnének a fiatalok, mint ahány születik. Ennek hátterében a gazdasági tényezőkön túl a pártalálási nehézségek állnak, egy civil szervezet ebben tud leginkább segíteni a fiataloknak – közölte Ujvári Enikő.

A címlapfotó illusztráció.