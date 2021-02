Létezik titka a jó házasságnak, Pálúrék elárulták, mi az

Idén tizenegyedik alkalommal rendezik meg a házasság hetét. A szervezők a koronavírus-járvány miatt idén főként online programokkal készültek. Ebben az egy hétben a házasság és a család fontosságára hívják fel a figyelmet. A programok népszerűsítéséhez ismert közéleti személyiségek csatlakoznak évről évre. A házasság hete idei arcai Pálúr Kornélia és férje, Pálúr János orgonaművész.

A jó házasság titka, hogy a férj és a feleség közös célokat tud megfogalmazni, és azért nap mint nap képesek közösen harcolni – mondta Pálúr Kornélia az M1 Ma reggel című műsorában.



Kiemelte, egy házasságban mindig merülnek fel kihívások, egy stresszesebb időszakban már az is kihívás, hogy a házastársak békességben tudják eltölteni a napot, hetet, miközben a gyerekekről is gondoskodnak, illetve a munkahelyen is megfelelően teljesítenek. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy minden eszközzel azon dolgozzanak a házastársak, hogy megőrizzék azt a tüzet, amelyet kapcsolatuk elején éreztek egymás iránt.

A házasság hete programsorozatába tavaly csöppentek bele először – mondta Pálúr János. Hozzátette, mint az esemény arcai, idén minden eseményen találkozhatnak velük majd az érdeklődők.

A címlapfotó illusztráció.