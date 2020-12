A karácsony ízei a Föld körül

Megosztás Tweet



Magyarországon az ünnepi menü elmaradhatatlan eleme a halászlé, a töltött káposzta és desszertnek, édességnek a különböző ízesítésű bejglik. De vajon milyen ételkülönlegességek kerülnek az ünnepi asztalra más országokban?

Norvégiában például, hagyományosan a nagyszülők készítik el a karácsonyi vacsorát, melynek elengedhetetlen eleme a roston sült sertésborda, amihez savanyú káposztát és főtt krumplit tálalnak köretként. Az étkezés végén a nagypapa és az apa szervírozza az italokat, amely általában egy erősen köményes snapsz-szerű szeszesital, illetve egy kifejezetten karácsonyi sörféleség. A vacsorát követő ajándékozás után pedig a klasszikus norvég karácsonyi édességek következnek, mint a sandkaker (mandulás vajas keksz), a krumkaker, amely egy kardamomos vajas krémmel töltött kosárka, illetve egy tejberizshez hasonló desszert, a risengrynsgrøt – derül ki az Independent cikkéből.

A portugáloknak is megvannak a saját hagyományos karácsonyi finomságaik, sőt a karácsonyi vacsorának külön elnevezése is van, a Consoada. Mediterrán ország lévén, az ünnepi asztalra a tenger gyümölcsi mellett felkerül egy tőkehalból készített étel, a bacalhau de consoada. Ezen kívül a tipikus karácsonyi menü része a gesztenyével töltött pulykasült is, melyhez köretként savanyított répa, Conserva de Cenoura kerül az asztalra. Azonban az országban nincs karácsonyi menü Bolo Rei (királytorta), azaz gazdagon díszített, kandírozott gyümölcsös sütemény nélkül.

Bacalhau da consoada. Fotó: twitter.com

Franciaországban Jézus és a tizenkét apostol tiszteletére egy tizenhárom részből álló desszertkülönlegességgel zárják a karácsonyi menüt. A provence-i eredetű édesség a következőkből áll: dió, birsalmasajt, mandula, mazsola, calisson, többféle nugát, alma, körte, narancs, dinnye szőlő, valamint a híres provence-i lepénykenyér, a fougasse. Ezeknek a hagyomány szerint karácsony estétől egészen december 27-ig az ünnepi asztalon kell maradniuk – olvasható a BBC News cikkében.

Mexikóban karácsonykor puliszkás pacallevest kanalaznak. A menudonak érdemes már előző nap megfőzni, hiszen a marha gyomrát öt óráig kell főzni. A mexikóiak ünnepi itala pedig a ponche, amely egy forró édes italkülönlegességük, alma, nádcukor, aszalt szilva és a tejocote gyümölcs az alapja. A felnőttek általában egy kis tequilát is kevernek a gyümölcslébe – derül ki a Daily Meal cikkéből.

Menudo. Fotó: wikipedia.com

Bár Indiáról elsőre nem a keresztény vallás jut eszünkbe, ebben az országban is jelentős számú keresztény él. Az indiai katolikusok ünnepi vacsorájában nagyon sok az édesség. Ezek közé tartozik például a kidiyo, ami cukorsziruppal leöntött fánkgolyó, vagy a kardamomos makaron. A főétel hagyományosan a birjani, ami bárányhúsból, rizsből vagy curryből készül.

A nyitóképen az indiai Kashmir tartományban egy keresztény nő gyújt gyertyát a Szent Család Templomnál, Srinagarban, 2020. december 24-én. Fotó: EPA/FAROOQ KHAN