Amikor az ételed az ellenséged – hisztaminallergia

A hisztamin egy biológiai anyag, amely egy aminosav lebomlásakor keletkezik.

Régebben azt hitték, hogy csak az allergiás reakciók kiváltásában van szerepe, mert leginkább az allergiás folyamatok során szabadul fel a hízósejtekből, ám azóta már rájöttek, hogy bizony más feladata is van. Például idegsejtek is képesek a hisztamin révén kommunikálni egymással, ebből adódóan az anyag az idegrendszeri jelátvitel szempontjából is fontos.

Mindössze tíz–hatvan percen keresztül életképes a szervezetünkben, viszont ha sérül a lebomlási folyamat, mert mondjuk nem termelünk elegendő lebontó enzimet, akkor a hisztamin túlzott mennyiségben lesz jelen a szervezetben. Ez esetben alakulhat ki túlérzékenység (hisztaminózis), ami nem allergia, ellenben egy sor kellemetlen, főként bélrendszeri és bőrgyógyászati, idegrendszeri és nőgyógyászati tünetet okoz, méghozzá olyanokat, amelyekről nem minden esetben gondolnánk, hogy közük van az elfogyasztott ételekhez.

„Ez a betegség leginkább a nőket érinti, gyakran kapcsolódik a havi ciklushoz is menstruációs fájdalmak formájában” – mondta Bartha Ákos élelmiszer-biológus a Duna Család-barát című műsorában.

Egyes élelmiszereknek különösen magas lehet a hisztamintartalma, másoknak szinte jelentéktelen. Általánosságban elmondható, hogy minél inkább erjesztett vagy hosszabb ideig érlelt egy élelmiszer, annál magasabb lehet a hisztamintartalma.

Magas hisztamintartalmú élelmiszerek: érett sajtok, savanyúságok (káposzta, uborka stb.), borok, feldolgozott, füstölt húsok, halak, konzervek, nem megfelelő élelmiszeripari feldolgozás miatt baktériumokkal szennyezett ételek. Bár valamivel kisebb mennyiségben, de ezek az élelmiszerek is tartalmaznak hisztamint: friss tejtermékek, friss húsok, hal, friss zöldségek, gyümölcsök, fagyasztott zöldségek.

Bár önmagukban kevés hisztamint tartalmaznak ezek az ételek, serkenthetik a hízósejtekből a hisztaminfelszabadulást: citrusfélék, eper, paradicsom, spenót, mogyoró, dió, élelmiszer-adalékanyagok, ízfokozók – derült ki a műsorából.

A kezelés alapja a szigorú, következetes hisztaminmentes diéta.

A címlapfotó illusztráció.