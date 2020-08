Tippek szülőknek, hogy magabiztosabb gyereket tudjanak nevelni

Megosztás Tweet



Szeptember 1-én várhatóan hagyományos módon indul újra az iskola. Minden szülő szeretné ha gyerekét magabiztosan indíthatja útjára. Ehhez nyújtott segítséget Mikhel Kata önismereti tanácsadó.

A legtöbb szülőnek hatalmas kihívás jelent, hogy képesek legyenek magabiztos, kiegyensúlyozott, boldog gyereket nevelni. Nem csak azért, mert felgyorsult a világ – mindenre kevesebb idő jut, hanem azért is, mert minden gyerek más és minden gyerekhez más kulcs a jó – olvasható a Családban marad blogbejegyzésében. A bejegyzésben Mikhel Kata önismereti tanácsadó fogalmazott meg tippeket a szülőknek:

Alapok, amik kellenek az önbizalom erősödéséhez

Elsőként azt kell megértenie a szülőknek, hogy a gyermekük őket másolja - magát is s szülőkön keresztül látja és ismeri meg. Ezért nagyon fontos, hogy figyeljenek arra, milyen jelzőket használnak, amikor gyerekükről beszélnek. Ha túl sokszor mondják, hogy: „egy igazi gézengúz vagy, te gyerek” vagy „rosszabb vagy, mint hat ördög”, akkor egy idő után ezt el is hiszi, sőt, azonosulni is fog vele, hiszen a szülő mindent tud (legalábbis, szerinte).

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Különösen fontos, hogy a jó tulajdonságait és értékeit is hallja a gyerek szüleitől. Ehhez pedig az kell, hogy a szülők is jól ismerjék a gyermekeiket: hallgassák meg figyelmesen, kérdezzék és ne kritizálják, lássák meg a gyerekekben a jót.

Fejlesztő módszerek

A következőkben összegyűjtök néhány módszert, amivel fejleszthető a gyermek önbizalma:

Dicséret

A gyerekek szeretnének megfelelni a szüleiknek, ez tény. Ezért fontos, hogy elismerd, ha valami olyat vitt véghez, ami dicséretet érdemel. Vedd észre, ha valamit jól csinált és ezt mondd is ki: „Láttam, rendet raktál, ez nagy segítség, köszönöm. Szuper, hogy nem nekem kell megcsinálni!” Nem az a lényeg, hogy mindenért megdicsérd ha kell, ha nem, de amikor megérdemli, akkor ne hagyd ki.

Motiválás

Ha valami nem sikerül és látod, hogy már fel is adta, hogy tovább próbálkozzon, ne azt mondd, hogy: „nem baj, szerintem ügyes voltál”, mert ez dicséret, pedig nem volt semmi siker a dologban. Hanem motiváld! Kérdezgesd! Miért nem sikerült? Nézzük meg, hogy lehetne másképp csinálni! Hiszen a cél, hogy keressen rá megoldást és próbálja meg újra. Ha pedig sikerül neki másodszorra, harmadszorra, sikerélménye lesz és ez önbizalmat is ad majd neki.

A kudarc nem a világvége

A kudarcot meg kell tanulni kezelni. Ezt a gyerekeknek sokkal nehezebb, mint nekünk felnőtteknek, hiszen mi már gyakorlottabbak vagyunk. Ha te szülőként azt kommunikálod a gyerekednek, hogy minden egyes hiba vagy sikertelen próbálkozás felér egy világvégével, akkor azzal csak árthatsz.

Ha viszont segítesz neki megérteni, hogy mi miért történt és figyelmezteted, hogy legközelebb mire figyeljen jobban, akkor a következő próbálkozás már sikeres is lehet. Tévedni és hibázni emberi dolog, ezt erősítsd benne, és azt, hogy nem kell tökéletesnek lennie. Viszont, ha valamit el szeretne érni, akkor tanuljon a hibákból és próbálja meg újra.

Gyakorlati tippek

Végezetül pedig itt van néhány egyszerű gyakorlati tipp, amit minden egyes nap megtehetsz azért, hogy a gyermeked önértékelése fejlődjön.

Szeresd!

Ez a legfontosabb! Tudasd vele, hogy szereted, hogy fontos neked és büszke vagy rá! Nem kell túlzásba esni és minden nap elmondani ezt sokszor, de legyél biztos benne, hogy ő is tudja ezt.

Bízz benne!

Ha úgy érzi, hogy már többre is képes és új feladatokra vágyik, akkor ne törd le a lelkesedését, adj neki kicsivel komolyabb feladatot is és bízz benne, hogy képes lesz rá.

