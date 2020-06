Egy hároméves gyereknek általában négy-öt játék elegendő

Egy kutatás szerint egy hároméves gyermeknek általában négy-öt játék elegendő – mondta Szélinger Henriett óvodapedagógus a Duna Balatoni nyár című műsorában. Hozzátette, ez meghökkentő tény lehet a szülőknek, „azonban minél több játék, minél több inger, minél színesebb dolgok veszik körül a gyereket, annál kevésbé fog tartalmasan játszani” – fogalmazott.

Hozzátette, ha egy kisgyereknek sok játéka van, akkor az egyes játékokkal csak minimális időt tölt el, mert vágyni fog arra, hogy mindent kipróbáljon, mindent megfogjon, mindenhez hozzáérjen. Ha túl sok inger éri a gyermeket vagy a bőség zavara miatt sűrűn váltogatja a játékokat, lényegesen kevesebb időt tölt az adott játékkal ahhoz, hogy képességei megfelelően fejlődjenek.



Megfigyelhető az a tendencia is, hogy az óvodákban is egyre kevesebb, de jól megválasztott játékok várják a gyerekeket. Inkább építőkockákból szereznek be sokat az óvodák, mert ez a játék a gyerekek a kreativitását fejleszti. Hozzátette, az is jó hatással van a gyerekekre, ha a játékok mellett könyvek veszik körül.

Tanácsként azt is megfogalmazta, jó ha a gyerekek játszóterét mobilizálható bútorokból alakítják ki, hogy a kényük-kedvük szerint alakíthassák környezetüket, az egyes játékokhoz át tudják alakítani a szobájukat. Ezzel is fejlődik a kreativitásuk – mondta.

A címlapfotó illusztráció.