A kertben, a szabadban is tartsuk be a higiénés szabályokat

A láthatatlan ellenségnek, a koronavírusnak a kerítés nem akadály, éppen ezért fontos, hogy a kertben is tartsuk be a higiénés szabályokat. Például a kinti cipőt ne vigyük be a házba, a kerti munka után pedig öltözzünk át, csakúgy, mint minden egyéb kinti tevékenység után.

A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Maradj otthon! Nem nagy kérés, ha az egészségünkről van szó, mégis vannak, akik felelőtlenül megszegik a kijárási korlátozást, és ezzel veszélybe sodorják magukat és másokat is.

Csomai Zita orvos, természetgyógyász az M1 Család 20 című műsorában elmondta, hetente egyszer megy vásárolni, és akkor is szigorúan követi a protokollt, kilenc és tizenkét óra között nem megy a boltba, hiszen a délelőtt az időseké.

Az üzletben kesztyűt és szájmaszkot visel, és nem megy a többi vevő közelébe.

Hozzátette, az is fontos, hogy a gyerekeket ne engedjük csoportosan találkozni, illetve ne tartsunk grillpartit a rokonokkal, szomszédokkal. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az egészségvédelmi szabályokat a szabadban is be kell tartani a fertőzés elkerülése érdekében.

Rusvai Miklós víruskutató elmondta, bárki, bárhol, bármikor megfertőződhet, hiszen a vírus még a szabad levegőn is terjed.



Csomai Zita kiemelte, azok az emberek, akik kerti munkát végeznek, a megfelelő távolság betartásával végezhetik közösen azt.

A láthatatlan ellenségnek a kerítés nem akadály, ezért

a kertszomszédokkal, illetve a ház előtt elhaladókkal is tartsunk tisztes távolságot,

ami legalább másfél-két métert jelent.

Rusvai Miklós emlékeztetett, az általunk permet formájában kiköhögött, kitüsszentett vagy a beszéd közben kijuttatott nyálcseppek felhígulnak a levegőben.

A vírus nemcsak az emberi bőrön képes megtapadni, hanem bármilyen felületen is. Ezért az új vagy kölcsönkért kerti szerszámokat is le kell fertőtleníteni. A vetőmagok, dughagymák és palánták csomagolását azonnal dobjuk a kinti szemetesbe, és alaposan mossunk ezután kezet.

A kinti cipőt ne vigyük be a házba, a kerti munka után pedig öltözzünk át,

csakúgy, mint minden egyéb kinti tevékenység után. Az alapvető szabályokat egészségünk védelmében be kell tartani, ha ezt megtesszük, kimehetünk a teraszra, udvarra vagy a kertbe, akinek pedig erre nincs lehetősége, az ablakot is kinyithatja.

A kijárási tilalomról senki se feledkezzen meg, senki sem tartózkodhat a parkokban, játszótereken és egyéb szabadtéri helyeken. Csak az hagyhatja el az otthonát, aki dolgozni, boltba vagy gyógyszertárba megy.

A címlapfotó illusztráció.