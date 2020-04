A huszadik század elején lett egyre népszerűbb a pingálás

Kalocsán és a volt szállásterületeken a minták a falra is felkerültek. Kezdetben csak egy aránylag keskeny sávot pingáltak, koszorúszerűn, majd úgy belejöttek, hogy az is megesett, hogy egy egész szobát feldíszítették. Ahogy a kalocsai hímzés a huszadik század első felében divatba jött, úgy lett egyre népszerűbb a pingálás is. Virtuális séta a városban.