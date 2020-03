Az otthon végezhető tornagyakorlatokat rendszerező weboldal készül

A gyerekeket és a hobbisportolókat is megviselheti az otthoni karantén, a mozgáshiány. Éppen ezért a Digitális Jólét Nonprofit Kft., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Sportért Felelős Államtitkárság közös projektet indít, amelynek célja, hogy rendszerezze az interneten fellelhető sportolással kapcsolatos tartalmakat, és kiszűrje a csalókat.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A gyerekeket és a hobbisportolókat is megviselheti az otthoni karantén, a mozgáshiány. Éppen ezért egyre több edző tölt fel a közösség oldalra különböző edzési gyakorlatokat.

Az online térben több videómegosztó portálon is találhatnak a hobbisportolók otthon, a lakásban, kertben végezhető gyakorlatokról videókat, illetve különböző edzésterveket. Emellett most már egyre elterjedtebbé válnak a telefonos applikációk is, amelyeken akár személyre szabott edzéstervet is kidolgozhatunk saját magunknak – mondta Jobbágy László, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvetője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában

Az e-sportok segíthetnek a mentális egészség megőrzésében

Hozzátette, az Egészségügyi Világszervezet múlt heti ajánlásában elmondta, a házi karatén idején az e-sportok, a videójátékok a kapcsolattartás szempontjából hasznosak lehetnek, illetve segítenek a mentális egészség megőrzésében is. Kiemelte, ugyanebben az ajánlásban az is szerepel, hogy a felnőttek napi fél, a gyerek pedig napi egy óra aktív mozgást is be kell építsenek mindennapi rutinjukba ahhoz, hogy megőrizzék egészségüket, fittségüket a házi karatén idején.

A videókat rendszerező weboldal készül

A Digitális Jólét Nonprofit Kft., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Sportért Felelős Államtitkárság közös projektet indított, amelynek célja, hogy rendszerezze az interneten fellelhető sporttolással kapcsolatos tartalmakat, és kiszűrje a csalókat.

A projekt keretén belül

három területre osztják majd a videós tartalmakat.

„A Digitesi-csoport kifejezetten testneveléstanárok számára lesz elérhető, a Digicoach olyan embereknek nyújt majd segítséget, akik amatőr szinten edzőtermekben sportoltak a karantén előtt. A harmadik és egyben legfontosabb csoport a Digifa, az ebbe a csoportba felötlött videók célközönsége azok a személyek lesznek, akik nem sportolnak aktívan, de a számítógép mellől felállva szívesen elvégeznek pár perces nyújtó gyakorlatokat. Ebben a csoportban találják majd meg az idősebbek is a számukra készült videókat, elérhető lesz több gerinctorna-gyakorlat és több egyéb olyan gyakorlat is, amelyek biztonságosan végezhetők otthon” – mondta Jobbágy László.

A weboldal jövő héten vélik elérhetővé a nagyközönség számára.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A beszélgetés itt hallgatható meg. A beszélgetés itt hallgatható meg.

A címlapfotó illusztráció.