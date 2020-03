Életmódváltással mérsékelhetjük a tavaszi fáradtság tüneteit

A fáradtságérzet kialakulását elsősorban a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok okozzák, mégpedig az alvási hormon, a melatonin, a boldogsághormon és a szerotonin szintjének szezonális ingadozása – derült ki a Duna Család-barát című műsoróból.

A tavaszi fáradtság jelentkezése nem végzetszerű, némi életmódváltoztatással megelőzhetjük, legalábbis jelentősen mérsékelhetjük tüneteit.

A téli időszakban általában kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, inkább a szénhidrátdúsabb, zsírosabb ételek kerülnek előtérbe. A szervezetünkből kiürülnek az ásványi anyagok, a vitaminok és a nyomelemek jelentős része is. Testi és a lelki tünetekben is egyaránt megjelenik az úgynevezett tavaszi fáradtság, például a fáradékonyság, az aluszékonyság és a depresszív hangulat is.



Nagyon fontos ebben az időszakban odafigyelni a táplálkozásunkra, a szervezetünket elsősorban töltsük fel vitaminokkal. A tavaszi fáradság leküzdésében segítség lehet, ha a napunkat egy frissítő váltózuhannyal kezdjük.

Igyekezzünk a testmozgást is beiktatni az életünkbe. A rendszeres, képességeinkhez mért testmozgás nem csupán keringésünket, izmainkat, csontjainkat, immunrendszerünket erősíti, hanem a stresszválaszban részt vevő anyagok termelését is növeli. A testedzés során opiátok (endorfin) is felszabadulnak, melyek jó közérzetet biztosítanak. Összességében, ezek a vegyületek enyhítik a depresszív tüneteket.

A tavasz közeledtével a napok hosszabbodásával több fény éri szervezetünket, csökken a melatonin termelődés, és ez átmeneti zavart okoz az alvás–ébrenlét bioritmusában.A tél szürkesége után jelentős szerotoninhiány alakul ki szervezetünkben, amely a tavaszi napsütés hatására, csak lassan és fokozatosan pótlódik.

Minden kellemetlen tünete ellenére, a tavaszi fáradtság nem betegség, hanem a szervezet normális reakciója, amikor is a téli üzemmódról tavaszira vált át. Ez az átállás azonban tovább emészti a tél során egyébként is megcsappant energiatartalékainkat.

A címlapfotó illusztráció.