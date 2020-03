A napi ajánlott vízfogyasztás mértéke nemenként és életkoronként eltérő

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Egyre nagyobb figyelmet kap a helyes folyadékbevitel, köszönhetően annak, hogy az emberek felismerték, mennyire fontos az egészséges életmód fenntartásához.

„A napi ajánlott vízfogyasztás mértéke nemenként és életkoronként változó. Kisgyermekeknek 1,3 liter, a hat-tizenegy év közötti gyerekeknek 1,6 liter a napi ajánlott vízmennyiség” – mondta Döngölő László belgyógyász, gasztroenterológus főorvosa Duna Család-barát című műsorában. Hozzátette, hogy ez az érték felnőttkorban a nőknek két liter, a férfiaknak két és fél liter.

A rendszeres étkezés hozzásegít ahhoz, hogy a kellő folyadékmennyiség bejusson a szervezetbe, hiszen evés után általában szomjasak leszünk.



Döngölő László kiemelte, a folyadékbevitel nemcsak a víz bevitelét jelenti. Folyadékot rostos gyümölcslével, tejjel, lédús gyümölcsökkel, zöldségekkel, sőt különböző ételekkel is bejuttatunk a szervezetbe. Az ételek közül a leveseknek, a főzelékeknek magas a víztartalma.

A belgyógyász elmondta, hogy a felnőttek a vizelettel 1000–1500 milliliter folyadékot veszítenek naponta, illetve a légzéssel és beszéddel is további 900 milliliter folyadék ürül ki a szervezetből. Ha nem pótoljuk a folyadékmennyiséget az kihat a napi munkavégzésre is, hiszen csökken a koncentrációs képességünk, megváltozik a hangulatunk, megfájdul a fejünk, kiszárad a bőrünk. Kiemelte, hogy időseknél akár székrekedést is okozhat, illetve extrém esetben a nyelv kiszáradását is eredményezheti a nem megfelelően pótolt folyadék.

