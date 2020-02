Szakértők felhívták a figyelmet arra, minél hamarabb kezdődik meg a várandós édesanyák felvilágosítása az anyatej jótékony hatásáról, annál valószínűbb, hogy a szoptatás mellett döntenek.

A Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság pénteken konferenciát rendez a kismamák táplálkozásáról. Az előadások során több szempontból is szeretnék körbejárni a témát. A táplálkozással, az orvostudománnyal kapcsolatos és védőnői szempontok mellett arról is beszélnek majd az előadók, hogy lehet-e enni, inni szülés közben, a gyerekágyi, szoptatási időszakban mit szabad és kell ennie egy kismamának. Az említett kérdéseket a konferencia során igyekeznek majd lélektani és kulturális összefüggésbe is helyezni.



Andrek Andrea pszichológus, a társaság alelnöke a Duna Család-barát című műsorában elmondta, azt tapasztalják, hogy ebben az időszakban a kismamákban nagyfokú bűntudat alakul ki a hozzájuk eljutó, egymással ellentétes információk miatt. „Az első gyerekes édesanyák az információáradatból nehezen tudják kihámozni milyen is az igazán jó anya, mikor tesznek jót kisbabájuknak, hogyan érdemes táplálniuk újszülöttjüket” – fogalmazott.

Konkrét vizsgálati adatok bizonyítják, hogy minél intenzívebben kötődik az édesanya a magzatához, annál valószínűbb, hogy a kisbaba megszületése után a szoptatást fogja választani, mint táplálási módot.

Andrek Andrea hozzátette, a tapasztalatok azt mutatják, hogy minél hamarabb kezdődik meg a várandós édesanyák felvilágosítása azzal kapcsolatban, hogy milyen hozadéka van az anyatejes táplálásnak, annál valószínűbb, hogy emellett az opció mellett döntenek.

A pszichológus szerint fontos, hogy az édesanyák a szülés után is kapjanak szakmai tanácsokat, hiszen az igazi elbizonytalanodás a gyerekágyi időszakban kezdődik, amikor az anyák esetleg elbizonytalanodnak saját képességeikben.

„A szoptatás, a hozzátáplálás és egyáltalán a táplálás helyes működésének alapja a szülő és az újszülött megfelelő kapcsolata” – mondta Andrek Andrea. Hozzátette, az hogy a szülők képesek-e észlelni kisbabájuk éhség, illetve telítettség jelzését alapvetően meghatározza, hogyan viszonyulnak babájukhoz. Ha kellően szenzitívek, akkor a táplálkozással kapcsolatos kontrollt át tudják engedni kisbabájuk számára, ami hozzásegíti a gyereket alapvető viselkedési rendszerének kialakításához.