Hogyan kell viselkedni a szerelmesek napján, ki mit ajándékoz?

A legtöbb országban február 14-én ünneplik a szerelmesek napját, a Valentin-napot. A párok édességgel, virággal és kisebb ajándékokkal lepik meg egymást, de ez a nap a szeretetről és a barátságról is szól.

A kép illusztráció (MTI/Illyés Tibor)

Latin-Amerikában például kimondottan a barátságé a főszerep. Népszerű játék ezen a napon az Amigo secreto, amelyben a baráti társaságok kihúzzák egymás nevét, és ajándékkal lepik meg a szerencsést.

Finnországban és Észtországban szintén

a barátság napjaként ünneplik,

a jó barátok apró ajándékokkal lepik meg egymást vagy képeslapot küldenek.

Valahol máskor ünnepelnek

Az ünnep egyben tavaszváró esemény is. Így van ez Romániában is, ahol kicsit később, február 24-én tartják a jeles napot. Itt a hagyomány szerint a fiatalok kimennek az erdőkbe, virágokat szednek, vagy hóval mossák meg az arcukat, hogy boldogok és egészségesek legyenek.

Szent Bálint azonfelül, hogy a szerelmesek védőszentje, a lelki betegek és az epilepsziával élők védelmezője is.

Brazíliában június 12-én tartják a szerelmesek napját, amely megelőzi Szent Antal, a házasság védőszentjének napját, amelyen hagyományosan az egyedülálló nők rituálékat végeztek, hogy párt találjanak maguknak. A februári ünnepet egyáltalán nem tartják, ugyanis pont a karneváli időszakra esne.

Argentínában bár februárra esik, az ünneplés egy egész hétig eltart – ezt az édesség heteként emlegetik –, amikor csókokért cserébe apró édességekkel kedveskednek egymásnak a szerelmesek.

Kínában a szerelmesek napját hagyományosan a holdnaptár hetedik hónapjának hetedig napján tartják, amikor a legenda szerint a tehénpásztor fiú és a szövőlány, akiket a Tejút választ el, ezen az egyetlen napon találkozhattak az évben. Emellett a Valentin-napot februárban is megtartják, sőt a fiatalok körében a Japánból átvett fehér nap is egyre népszerűbb.

Dél-Koreában mondhatni minden hónapban van Valentin-nap. A februári mellett januárban a gyertyák napját, májusban a rózsák napját, júniusban a csók napját, decemberben az ölelés napját tartják meg 14-én.

Először a nők ajándékoznak

Japánban és Dél-Koreában február 14-én a nők ajándékozzák meg a férfiakat, akik ezt egy hónappal később, a fehér napon viszonozhatják.

A japán nők főként kézzel készített csokoládéval lepik meg szerelmüket, tárgyakat nem szokás ajándékozni. Csokoládéval férfi kollégáikat, barátaikat is meg szokták lepni, itt már a bolti verzió is megfelelő. A csokoládé gyártók éves bevételének felét a Valentin-nap előtti időszak hozza. A lányok sokszor egymást is meglepik barátság csokival.

A férfiak a kedvességet március 14-én viszonozzák,

amikor szintén csokoládéval – hagyományosan fehér színűvel – lepik meg a hölgyeket. A tipikus randevúzós nap a szigetországban nem a Valentin-nap, hanem a december 24.

Dél-Koreában hasonlóan tartanak Valentin-napot és fehér napot, illetve egy fekete napot április 14-én, amikor a csoki nélkül maradtak szomorúságukban fekete szószos tésztát esznek. November 11-én szintén tartanak egy szerelmes ünnepet, ez a Pepero-nap, amelyen különböző ízű csokoládéval bevont ropit, Peperót adnak a másiknak.

Bálint-nap és a Valentin-nap kapcsolata

Magyarországon február 14-én tartják Szent Bálint napját. Egyetlen kápolna található, amelyet Szent Bálintnak szenteltek, ez a Baranya megyei Bólyban épült 1771-ben.

Számos népi hiedelem kötődik ehhez a naphoz,

például ha hideg és száraz volt az idő, az jó terméssel kecsegtetett. Az ezen a napon ültetett fákról úgy vélték, hamarabb erősödnek meg, továbbá a hagyomány szerint a verebek is ekkor választották ki párjukat.

A Valentin-napot, mint a szerelmesek ünnepét a kilencvenes évektől tartják hazánkban, ekkor terjedt el főként a virágkultúra népszerűsítésének céljából. A szerelmesek szív alakú ajándékokkal, csokoládéval vagy virággal lepik meg egymást.

