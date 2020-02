A törés-zúzás csökkentheti a stresszt. Miért nem írják fel receptre?

Egyre elterjedtebbek a különböző stresszlevezető termek, melyekben kalapácsokkal, baseballütőkkel és egyéb eszközökkel rombolhatnak az emberek a hétköznapi problémák okozta feszültség oldására. Az új iparág már világszerte népszerű, a zúzás általi megnyugvás azonban csak ideig-óráig hatásos.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Vu Hong)

A stressz általános, hétköznapi jelenség, melyet mindenki megtapasztal, a kezelésére pedig több száz módszer létezik. Az első és legfontosabb lépés, hogy elfogadjuk, a belső feszültség elkerülhetetlen, mert ha teljesen stresszmentes életre törekszünk, a lehetetlen vállalkozás miatt minden bizonnyal csalódni fogunk magunkban.

„Fontos megjegyezni, hogy nincs élet stressz nélkül. Hibás gondolkodás, ha valaki szeretné teljesen kiiktatni az életéből a feszültséget, mert lehetetlen. Bizonyos esetekben még szükséges is ahhoz, hogy jobb eredményeket tudjunk produkálni. Egy közepes stresszhatás pozitívan befolyásolhatja a teljesítményünket” – mondta Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta a hirado.hu-nak.

Komoly betegségeket okozhat, ha felborul a test és a lélek egyensúlya

A stressz ellen akkor kell fellépni, ha maga alá gyűr vagy bekebelez. Ilyenkor meg kell állni. Ha felhalmozódik, elhatalmasodik, akkor érdemes és kell akár önmagunk által vagy szakember segítségével csökkenteni a feszültséget, mivel komoly egészségügyi következményei is lehetnek.

„Ha nem oldódik, a stressz kihathat a fizikai állapotunkra és az egészségünkre.

A test és a lélek egyensúlya rendkívül fontos. Ha megbillen az egyik, akkor a másik is felborul. Ez annyit jelent, ha valaki lelkileg nincs jól, akkor pszichoszomatikus fizikai problémák jelentkezhetnek. A huzamos ideig fennálló stressz akár szív- és érrendszeri betegséget okozhat, és gyakoriak a különböző gasztroenterológiai betegségek – mint a fekélyes vastagbélgyulladás – kialakulása is. A szervezet előbb vagy utóbb jelzi, hogy felborult a homeosztázis, a pszichés egyensúly” – fejtette ki.

Nincs jól bevált recept, ami mindenkinél működik

A stressz oldására nincs jól bevált recept, hiszen mindenkinél eltérő lehet, hogy mi hoz számára megnyugvást. „Ami biztos, hogy képesek vagyunk hatni a szervezetünkre. Az első, ami fontos, hogy lassítani kell. Meg kell törni a mindennapos sémát, a forgatókönyvszerű életet” – fogalmazott Makai Gábor.

Hozzátette: tudni kell detektálni, megfogalmazni a stressz forrását, ami az életünket negatív értelemben befolyásolja. A stresszcsökkentés alapja, hogy előbb végig kell gondolni, mi történik körülöttünk, majd el kell kezdeni mozgósítani a megoldó stratégiáinkat.

„Minden embernek meg kell találnia a saját eszközét és technikáját. Rengeteg létezik, például relaxáció, autogén tréning, légzéskontroll, meditáció stb. Ezek a megoldások arra jók, hogy picit befelé forduljunk, és elkezdjünk magunkkal foglalkozni.

Nem feltétlenül kell hozzá szakember segítsége, bárki fel tudja fedezni,

hogy melyik technika hatékony számára” – emelte ki, majd hangsúlyozta, hogy egyszerre több megoldást is érdemes alkalmazni a stressz csökkentésére.

A testmozgás is fontos, mivel a sport és az edzés is szerepet játszik abban, hogy valaki jól érezze magát a bőrében és levezesse a feszültséget.

Új trend lett a „dühöngőszoba”, de csak időleges megoldást jelent

A világszerte elterjedt, úgynevezett „dühöngőszobák” kínálják a legújabb stresszlevezető megoldást az embereknek, akik a program keretein belül önfeledt zúzással tombolhatják ki magukból a rossz érzéseket. De vajon tényleg segít a feszültség levezetésében az agresszív rombolás?

„Ez egy szélsőséges formája a stresszcsökkentésnek. Trenddé kezd válni, és iparággá fejlődik, hogy adnak az emberek kezébe egy baseballütőt vagy egy féltéglát, amivel különböző tárgyakat verhetnek szét. Sok emberben van olyan vágy, hogy ezt kipróbálja, és maga a törés-zúzás fokozza bennük az izgalmat. Azonban úgy gondolom, hogy

hosszú távon ez nem olyan stratégia, ami valóban csökkentheti a stresszt” – mondta Makai Gábor.

Hozzátette: a dühöngők valóban alkalmasak lehetnek a feszültség csökkentésére – felszabadulhat például adrenalin –, de vannak más, a társadalmi normáknak megfelelő technikák és módszerek, például a küzdősport, ahol kontrollált környezetben szintén ki lehet ereszteni a gőzt.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

„Alapvetően személyiségtípus kérdése, hogy ki, milyen eszközzel csökkenti a stresszt. Nem lehet azt állítani, hogy az, aki ezt az utat választja, ütni és zúzni fog a négy fal közül kilépve is, de az biztos, hogy aggályos, ha valaki csak ezzel tudja oldani a benne rejlő feszültséget” – mondta Makai Gábor.

A zúzás egy eszköz, ami ideig-óráig hasznos. Ha valaki rátalál erre a megoldásra, és be is válik neki, akkor is az lenne a legjobb, ha ez a módszer csak egy része lenne a stresszkezelő stratégiájának.

A címlapfotó illusztráció.