Hidegben így figyelhetünk a bőrünkre

A téli időszakban elengedhetetlen az extra gondoskodás a bőrünknek, így nem csak a ráncokat előzhetjük meg, de még egészségesebbé és szebbé is tehetjük magunkat.

(Forrás: Panda Nutrition)

Már jócskán benne vagyunk az őszben, lassan beköszönt a tél is, és vele együtt a szeles, hideg idő, ami mindannyiunk szervezetét igénybe veszi. Tapasztaljuk, hogy a bőrünk ilyenkor sokkal szárazabb, veszít a rugalmasságából. Hajszálrepedések jelenhetnek meg rajta, amelyek akár hetekig, hónapokig jelen vannak, és sokszor csak a tavasszal érkező kedvezőbb időjárás hoz enyhülést.







Ebben az időszakban kiemelt jelentőséget kap a bőrápolás, nem pusztán a külsőleg alkalmazható kozmetikumok, hanem a szervezetet erősítő, vitalizáló készítmények formájában is. A hatékony összetevők nevét ma már szinte mindenki ismeri, akinek fontos az egészsége: a kollagén és a hialuronsav külön-külön is kulcsszereplők a bőrünk egészségének megőrzésében, együtt pedig komplex védelmet biztosítanak az évszakok viszontagságai elől.

A kollagén a kulcsszó

„A kollagén hialuronsavval kiegészítve komplex védelmet ad a bőrnek, küzd a ráncok és a szárazság ellen. A mi Collagen C kapszulánk különlegessége, hogy emellett a két jól bevált összetevő mellett C-vitamint is tartalmaz, ami extrém mértékben támogatja a kollagén termelést. Kutatások szerint az étrendhez adott C-vitamin hatására nem kevesebb, mint nyolcszorosára nőtt a szervezet kollagéntermelése, ami láthatóan fiatalosabb és selymesebb bőrt eredményezett” – mondja Szungyi Zoltán, a Panda Nutrition alapítója és társtulajdonosa.

Hozzáteszi: a termék megalkotása előtt számos gyógyszerésszel egyeztettek, témába vágó kutatásokat tanulmányoztak, így esett végül a választásuk a három összetevőjű receptúrára.

Minden vásárlás a gyerekeket támogatja

Ma már a magyar cégek számára is egyre fontosabb a társadalmi ügyek képviselete - ezt láthatjuk a Panda Nutrition esetében is, akik nem első alkalommal karolják fel a hátrányos helyzetű gyerekek ügyét. Az étrend-kiegészítőket forgalmazó cég idén is úgy döntött, hogy a Collagen C kapszula árának egy részével az ő karácsonyukat igyekszik szebbé tenni. Ha november 1. és december 20. közt veszünk Collagen C kapszulát, a cég ugyanis minden eladott doboz után 500 forintot utal a Gyermekétkeztetési Alapítványnak.

„Az akció nincs összekötve burkolt áremeléssel. Ehelyett minden doboz árából lecsípjük a fenti összeget, és az időszak végén elutaljuk az alapítványnak. Odaadó, áldozatos munkát végző csapatként ismertük meg őket, így esett ezúttal is rájuk a választásunk” – zárja a tulajdonos.

A címlapfotó illusztráció.