Mutatunk hét egzotikus gyümölcsöt, amikkel télen is pótolhatjuk a vitaminbevitelünket

Megosztás Tweet



A hideg idő beköszöntével egyre kevésbé kívánjuk a nyers, friss gyümölcsöket, azonban a megfelelő vitaminbevitelre télen is figyelni kell. A legnépszerűbb téli gyümölcsöket mind ismerjük, ilyen a banán, kivi, narancs vagy citrom. Ám ezeken túl már rengeteg egyéb egzotikus gyümölcs is megtalálható a boltok polcain, amiről talán nem is gondolnánk, milyen gazdagok tápanyagokban.

Karambola

A másik nevén is ismert csillaggyümölcsben kimagasló mennyiségben találhatunk káliumot és C-vitamint, valamint tartalmaz vasat és cinket is. Antioxidáns tartalmú, segít az immunrendszer működésének fokozásában is. Enyhíti a megfázásos tüneteket, ezért különösen hasznos télen fogyasztani.

Az Indiában és Indonéziában őshonos gyümölcs ma már a legtöbb nagy szupermarket polcán megtalálható az egzotikumok között. Fogyaszthatjuk nyersen vagy akár tortákon díszítésként. Ázsiában enyhén megsózva szomjoltásra is használják.



Sárkánygyümölcs

A sárkánygyümölcsöt a „szuperélelmiszerek” közé sorolják gazdag tápanyagtartalma miatt. Tartalmaz vasat, C-vitamint, antioxidánsokat. Természetes immunerősítő, a benne található fekete magvak pedig segítik az emésztés szabályozását.

A sárkánygyümölcs több Közép- és Dél-Amerikában őshonos kaktuszféle termésének a közös elnevezése. Hazánkban a nagyobb hipermarketekben már könnyedén beszerezhető.



via GIPHY

Papaja

A papaját nemcsak különleges zamata, hanem kimagasló gyógyhatása miatt is érdemes rendszeresen fogyasztani. Legértékesebb hatóanyaga a papain nevű enzim, ami általános emésztésjavító. Magas C-vitamin tartalmán túl gazdag B-vitaminforrás is. Rengeteg antioxidánst és ásványi anyagot tartalmaz, amely elősegíti a szív egészségét. Csökkenti a magas vérnyomást, valamint a vércukorszintet.

Közép-Amerikából származik, de a legtöbb szubtrópusi területen termeszthető, ezért ma már könnyű hozzájutni. Fogyaszthatjuk nyersen, aszalva vagy akár lekvárként is.

Maracuja

A magyarul golgotavirágként is ismert gyümölcs népszerűsége magas C-vitamin-tartalmának köszönhető, de tartalmaz B1 és B2 vitamint, valamint vasat és káliumot is. A maracuja gazdag ásványi anyagokban, így növeli a szervezet ellenállóképességét.

A maracuja Brazíliából származik, ma már a trópusokon és a szubtrópusokon világszerte termesztik. A gyümölcsöt félbevágva, kikanalazva fogyaszthatjuk.



Datolyaszilva

Délkelet-Ázsia, Kína és India ősi kultúrnövénye. A gyümölcs ázsiai gyökerei mellett régóta jelen van Európában is. Található benne nátrium, vas, kálcium, folsav és C-vitamin is. Fogyasztása sokoldalú, ehetjük nyersen, meghámozva, de remek ízesítője lehet krémeknek, turmixoknak is. A boltok polcain könnyen rábukkanhatunk, enyhén édes, sárgabarackhoz hasonló íze hamar kedvencünkké válhat.

Vörös áfonya

Savanyú íze miatt feldolgozott formában fogyasztják. Rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, valamint A-, B-, C- és E-vitaminokban gazdag gyümölcs. Flavonoid tartalmú, ezért érvédő hatású. Csökkenti az infarktus kialakulásának veszélyét. Erősíti az immunrendszert, ezért kiemelten fontos a téli időszakban történő fogyasztása.

Az Észak-Amerikában és Észak-Európában őshonos gyümölcs hazánkban is előfordul, megtalálható a Zemplénben, a Mecsekben és az Alpokalján. A döntően fenyőerdőkben fellelhető apró cserjék, valamint a termésük egyaránt védett Magyarországon.

Durián

A gyümölcsök királyát tüskék borítják, húsa a zöldtől a sárgásbarnáig változik. A világ legbüdösebb és egyben a legfinomabb gyümölcsének tartják. Olyan erős szaga van, hogy egyes városokban ki van tiltva az éttermekből, tömegközlekedésről. Eredeti előfordulási helye Indonézia, mára viszont Ázsiába és Ausztráliába is betelepítették. Itthon még nehezebb hozzájutni, de az ázsiai élelmiszert árusító boltok polcain már megtalálható.

Nem véletlenül hívják a gyümölcsök királyának, „bűze” ellenére rengeteg értékes tápanyag megtalálható benne. Jelentős mennyiségű omega–3 zsírsavat tartalmaz, valamint magas a fehérjetartalma is. Található benne C-vitamin, vas, foszfor, valamint B1–, B2– és B3–vitamin is. Szabályozza a vércukorszintet, és még az anyagcserére is jótékony hatással van.

Címlapfotó: Felfűzött datolyaszilvát szárítanak egy gazdaságban, a dél-koreai Dzsangszongban (MTI/EPA/YNA).