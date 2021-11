Téli csodaszer: grafikán mutatjuk a legnépszerűbb mézfajtákat

Megosztás Tweet



A hideg beköszöntével ismét a háztartások polcaira kerülnek a különféle mézek. Ezek gyógyhatása közismert: hatásos a torokfájás ellen, kiváló köhögéscsillapító, általános egészségmegőrző csodaszer. Azonban az utóbbi években elszaporodtak a hamisított mézek. A hirado.hu megmutatja, hogyan kerüljük el, hogy belefussunk a silány minőségbe.

Az ember már a kőkor óta előszeretettel fogyasztja a mézet, népszerűsége azóta sem lankad.

A hideg idő beköszöntével eljön az ideje a forró italok fogyasztásának, ezzel pedig elindul a mézfogyasztás szezonja is. Előszeretettel ízesítjük vele teánkat, a legnagyobb mézimádók pedig Micimackó nyomán egyenesen az üvegből is fogyasztják.

Az édes, ragacsos finomság több mint puszta csemege, gyógyhatása is közismert, mely a benne található aminosavaknak, ásványi anyagoknak, vitaminoknak, enzimeknek, baktériumölő anyagoknak köszönhető.

A különböző mézfajták színükben, állagukban, szagukban, hatóanyagaikban is eltérnek egymástól. A legnépszerűbb fajták a vegyes virágméz, akácméz, hársméz, repceméz, napraforgóméz.

Az akácméz fertőtlenítő hatású, ezért fogyasztása ajánlott torokfájás esetén. Magas vitamintartalma miatt tökéletes immunerősítő, valamint kalciumtartalma is kimagasló, ezért csontképzési zavarokra is jó hatással van. Vastartalma is magas, vérszegénység esetén is ajánlott a fogyasztása.

A repceméz is jól használható torokfájás csillapítására, immunerősítésre, emellett az érzékeny gyomrot jól nyugtatja.

A napraforgóméz kiváló gyógyhatású vizelési nehézségek leküzdésére, prosztataproblémák enyhítésére.

A hársméz idegnyugtató hatású, valamint felsőlégúti hurut esetén is ajánlott fogyasztása.

Általános egészségmegőrzés céljából fogyasszunk vegyes virágmézet. Horzsolások, külső sérülésekre alkalmazva pedig kiváló baktériumölő hatással bír.

A fent említett legelterjedtebb mézfajták mellett számos létezik. A szupermarketek polcán nem biztos, hogy megtaláljuk őket, ám a magyar termelőknél igen. A jellegzetes, kesernyés ízű gesztenyeméz fogyasztása jó hatású kimerültség, legyengült állapot esetén. Az álmatlanság leküzdésére pedig fogyasszunk levendulamézet. Az eperméz vérszegénységre, a fenyőméz – ami egyébként nem virágnektárból, hanem a fenyőtetvek édes váladékából készül – tüdő- és hörgőbajokra jó.

Sokak kedvence a lépes méz, ami megőrizte legősibb formáját, hiszen úgy kerül forgalomba, ahogyan azt a méhek előállították. A méhek a mézet a viaszfedéllel lezárt lépekben tárolják, ezek a lépek később feldarabolva kerülnek az üvegbe. A lépesméz minden része emberi fogyasztásra alkalmas, energiában gazdag és igen nagy biológiai értékkel bír. A lépesméz is gyógyhatású, remekül használható orrdugulás megszüntetésére vagy például homloküreg-gyulladás esetén.

Hogyan ismerhetjük fel a hamisított mézet?

Az értékes csemegét hosszú ideje fogyasztjuk és alkalmazzuk a hasznos tulajdonságai miatt. Azonban az utóbbi években nagyon elterjedt a mézhamisítás. Az átverés egyik formája a hamis eredetmegjelölés, vagyis az adott méz származási országa címkéjén nem a származási ország neve szerepel. A másik hamisítási forma a mézek cukorsziruppal történő összekeverése. A cukrot táplálékként is adhatják a méheknek gyűjtési időszakban, az ebből keletkező mézet is hamisnak nevezzük.

A legtöbb háztartás ebben az időszakban tölti fel az otthoni mézkészletet, azonban sokan nem tudják, hogyan kell megállapítani, hogy valóban jó minőségű mézet vásároltunk vagy pedig valamilyen hamisítványt.

A hamisított méz színe halvány (egyes mézek, pl. az akácméz természetes színe is halvány, ez nem jelenti azt, hogy hamis/rossz), íze jellegtelen, az ára pedig túlságosan is olcsó. Fogyasztás után a hamis mézek kellemetlen ízt hagyhatnak a szájban. A hamis méz nem vagy csak a fajtára jellemző tempónál sokkal lassabban kristályosodik. A természetes mézek tulajdonsága, hogy kikristályosodnak.

Érdemes közvetlenül a méz termelőjétől vásárolni a mézet, így biztosak lehetünk abban, hogy magyar mézhez jutunk.

A címlapfotó illusztráció.