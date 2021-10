Migrén pirszing: egy apró ékszer, ami enyhíti a tüneteket

Megosztás Tweet



Bár rengetegféle fejfájás létezik, a migrén pirszing a fejfájás minden típusánál megoldást jelenthet, ráadásul gyerekeknél is alkalmazható. Ha önt is kínozzák a fejgörcsök, olvassa végig cikkünket, hiszen lehet, hogy ez az aprócska ékszer az egész életét megváltoztatja.

A fotó illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Nem kérdés, hogy a fejfájás népbetegség, csak Magyarországon körülbelül egymillió ember küzd vele, azaz többen, mint asztmával és cukorbetegséggel együttvéve.

A fejfájás a fej bármely részén jelentkező fájdalmat jelenti. A fájdalom jelentkezhet a fej egyik vagy mindkét oldalán is, jelentkezhet kis területen, egy pontból az egész fejbe sugározva vagy szorító érzésként is. A fejfájás lehet éles fájdalom, lüktetés vagy tompa fájdalom, de kifejlődhet folyamatosan és hirtelen is jelentkezhet, valamint néhány órától akár napokig is eltarthat.

Migrén:

A migrén rohamokban jelentkező, súlyos, tipikus formájában féloldali fejfájás. Olyan erőteljes tünetekkel járhat, hogy az érintett csak arra tud gondolni, hogy egy csendes, sötét helyen feküdjön és kivárja a roham végét. A nők 17, a férfiak 6 százaléka szenved migréntől.

Tenziós fejfájás:

A tenziós fejfájás a fejfájások leggyakoribb típusa. Bár nem jár súlyos szövődményekkel, a munkavégző képességre és az életminőségre jelentős befolyással bír.

A jellegzetes tünet a tompa, nem túl erős fájdalom, amely szinte szoros övként veszi körül a fejet. Rendszerint nem szorítkozik a fejnek csak az egyik oldalára vagy részére, hanem kétoldali vagy az egész fejre terjed; gyakran ráterjed a válltájékra is.

A fájdalom harminc perctől akár egy hétig is tarthat, súlyossága az enyhe fájdalomtól a közepesig bárhol lehet. Legtöbbször nem befolyásolja jelentősen a normális napi tevékenységet. Mindazonáltal azoknak, akiket érint, némi korlátozással kell szembenézniük.

Cluster fejfájás:

A cluster fejfájás a fejfájások egyik legfájdalmasabb és legjellegzetesebb formája. A betegségre tipikusan a ciklikusan, úgynevezett clusterekben jelentkező fájdalom jellemző. A gyakori fejfájásos rohamok (cluster periódus) néha heteken-hónapokon keresztül kínozhatják a beteget, majd ezt felválthatja egy teljesen fájdalommentes periódus.

A cluster fejfájás előzetes bevezető tünetek nélkül gyorsan lecsap, már pár percen belül kialakul a fájdalom. Jellegzetes, hogy a fejfájás a fej valamelyik oldalán alakul ki, és a roham alatt, sőt egy egész életen át ezen az oldalon marad. Néha azonban a fájdalom válthat a másik oldalra a következő rohamperiódus során. A betegek a fájdalmat éles, átható, égő fájdalomként jellemzik.

A fájdalom típusos kísérőjelensége az azonos oldali könnyezés, orrdugulás vagy orrfolyás; a kötőhártya ereinek tágulata miatt a fájdalom oldalán a szem általában kissé vöröses.

Bár a migrén leküzdésének leghatékonyabb módja az életmódváltás, a rendszeres étkezés és a megfelelő folyadékbevitel, a migrén pirszing segíthet elviselhetővé tenni a kellemetlen tüneteket.

via GIPHY

Már az ősi Kínában is ismerték a fül akupunktúrás pontjait, melyek masszírozásával és serkentésével, stimulálásával pozitívan befolyásolható a testi és a szellemi egészség. A modern korban, az 1950-es években kezdték el újra komolyabban használni ezeket a módszereket.

A migrén pirszing egy ősi kínai akupunktúrás mesterponton alapszik,

az úgynevezett vagus idegre fejt ki folyamatos nyomást, ezzel segíti a migrén és a szorongás csillapítását.

A pirszing a fül belső kagylójában, a porcban elhelyezett testékszer, ahol egyrészt stimulálja a bőr alatt található idegeket és izmokat, másrészt endorfint szabadít fel, ami csökkenti a fájdalmat.

Sokak szerint túlzás lenne rögtön gyógymódként tekinteni a speciális testékszerre, mégis egyre többen vannak, akiknek az életét gyökeresen megváltoztatta a speciális helyre szúrt pirszing.

A testékszer előnye az akupunktúrás kezeléssel szemben, hogy folyamatos nyomást gyakorol a megfelelő részre.

Segít enyhíteni a szorongást, frusztrációt, türelmetlenséget, pánikrohamot, hisztériát, epilepsziát, és kontrollálni az idegességet, ami által sokaknak a rosszkedvét és depresszióját felváltja a nyugalom érzése.

Nyugtató hatású, segít kialakítani a belső lelki harmóniát, csökkenti az érzelmi érzékenységet, és ezáltal is segít stabilabbá és magabiztosabbá válni.

Harmonizálja a szív energiáit, és van, akinek csökkenti, kiegyensúlyozza a vérnyomást is.

Nagymértékben segít enyhíteni a fülzúgásos tüneteket.

Sokaknak segít az álmatlanságot leküzdeni, és nyugodt gondolatokat teremteni, továbbá egyesek szerint harmonizálja a máj energiáit és erősíti az immunrendszert.

Segíthet enyhíteni az allergia tüneteit, a fejfájást és a testben lévő gyulladásokat is.

A címlapfotó illusztráció.