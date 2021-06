Újraindulhatott az orvosmisszió Szerbiában

Újraindult a Katolikus Karitász határon túli orvosmissziója. Erről Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Vojcek László professzor, az orvosmisszió vezetője beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Évek óta jelen vannak határon túli területeken: Kárpátalján, Délvidéken és Erdélyben, ahol kezelésekkel, gyógyszerekkel segítsék az ott élő magyarokat. Écsy Gábor elmondta, hogy nagyon sok betegség megelőzhető, ha kellő időben észreveszik, kiszűrik, így határozták el, hogy létrehozzák az orvosmissziót. „Lelkes csapat jött létre az önkéntes munkára” – tette hozzá.

A vírus miatt egy évig szüneteltetniük kellett a munkájukat, de ez idő alatt is kapcsolatban álltak az ottani szervezetekkel, különböző védőeszközökkel, ózonfertőtlenítéssel, maszkokkal segítették a határon túliakat a járvány alatt.

„A kárpátaljai orvosmisszió úgy indult, hogy ott nincs gyermekegészségügyi ellátás, iskolaorvosi hálózat, csípőficamszűrés, terhesgondozás, nőgyógyászati méhnyakrákszűrés” – mondta Vojcek László. Szabadkán és Hajdújáráson jártak, ahol 221 embert szűrtek, valamint hatvanhárman igényeltek szemüveget, pedig sokuknak már évek óta kellett volna viselniük.

A szűrést a gyerekekkel kezdték, hiszen nekik még 60-70 évük van hátra, de aztán jöttek az anyukák, nagypapák, nagymamák, és kiterjesztették felnőttekre is. Így 101 gyermeket és 120 felnőttet szűrtek végül.

A hónap második felében újra mennek Szerbiába, ahol minden olyan vizsgálatot elvégeznek, ami a cselekvő szeretetbe belefér. Ám nem csak a testnek, de a léleknek is visznek segítséget.

Écsy Gábor hozzátette:

Fontos, hogy ne csak az eszközt vegyék észre, hanem lássák a lelkületet is, ami mögötte van. A sok szeretet, amivel összeadták az emberek az adományt. Ezt megérzik ott az emberek, mert nagyon is éhesek erre, ritkán tapasztalták meg az elmúlt években, évtizedekben ezeket. A Karitász orvosmissziója által ez most lehetővé vált.