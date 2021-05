Vilmos herceg is beadatta a vakcinát

„Kedden megkaptam az első adag Covid–19 vakcinát. Köszönök mindent azoknak, akik az oltóanyagok beadásán dolgoztak és továbbra is dolgoznak” – írta Cambridge hercege csütörtök reggel a Twitteren.

A múzeum néhány száz méterre található a Kensington-palotától, ahol Vilmos herceg feleségével, Kate-tel és három gyermekükkel él.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.

To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021