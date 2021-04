Egy különleges génmanipulációs eljárás jelenthet védelmet a szuperbaktériumok ellen – megjelent a KliniKaland következő része

Megosztás Tweet



Nagyon sok érdekességet megtudhattunk a KliniKaland előző három részéből. A Semmelweis Egyetem most az antibiotikumokról tett közzé egy érdekfeszítő videót.

Korábban a vakcinákról, az immunrendszerről, sőt a vírusok és a baktériumok közötti különbségekről szóló videót mutatott be a Semmelweis Egyetem, amiről a hirado.hu is beszámolt. Most egy újabb ismeretterjesztő alkotással jelentkeztek.

Mi történik az antibiotikumok hatására a szervezetünkben? Mik azok a rezisztens baktériumok? Miért probléma, ha feleslegesen szedünk be antibiotikumot? A Semmelweis Egyetem animációs filmsorozatának negyedik részéből ez is kiderül.

A videóból megtudhatjuk, hogy a legismertebb antibiotikumot, a penicillint, Alexander Fleming fedezte fel 1928-ban. Ennek köszönhető, hogy már sokkal kevesebben halnak meg bakteriális fertőzésben, mint száz évvel ezelőtt.

Az antibiotikumok működési elve nagyon egyszerű. A szervezetbe jutva,

szőnyegbombázásszerűen elpusztítják az útjukba kerülő baktériumokat,

és végül az immunrendszer is beáll a küzdelembe.

Igen ám, de az antibiotikumok kiirtják a jótékony baktériumokat is, ezért a gyógyszer mellé 4-6 óra elteltével probiotikumot is érdemes szedni.

Van viszont egy óriási veszélye annak, hogy egyre többen szednek antibiotikumot, sokszor akkor is, ha erre nem feltétlenül van szükség.

A KliniKaland videójából kiderül, Európában több mint harmincezren halnak meg évente gyógyszereknek ellenálló fertőzések miatt.

A multirezisztens baktériumok ellen a végső megoldást a videóban elhangzottak szerint egy különleges génmanipulációs eljárás jelentheti.

A címlapfotó illusztráció.