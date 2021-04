Itt az ideje egy igazságosabb, egészségesebb világot építeni

Megosztás Tweet



Az egészség világnapját minden év április 7-én, az Egészségügyi Világszervezet megalakulásának évfordulóján ünnepeljük, melynek célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.

A koronavírus-járvány kitörése óta valószínűleg sokan hallottak a Egészségügyi Világszervezetről (WHO), hogy mivel foglalkozik, mi a célkitűzése. Az egészség világnapja alkalmából érdekességeket gyűjtöttünk össze a szervezetről.

A WHO 1948-ban kezdte meg működését, és alkotmánya 1948. április 7-én lépett életbe. Ezen a napon ünnepeljük minden évben az egészség világnapját. A tagországok száma: 194.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) egészségügyért felelős irányító és koordináló szakosított szerve, és tagja az ENSZ összes tagállama, Liechtenstein, a Cook-szigetek és a csendes-óceáni szigetállam, Niue kivételével.

Egy állam akkor válik a világszervezet tagjává, amikor ratifikálja a 2009. május 31-i egyezményt, amely a világszervezet alapszabályaként ismert.

A WHO irányító testülete a 194 tagállamból álló közgyűlés (beleértve a Cook-szigeteket is), amely minden évben ülésezik. Döntéseit és politikáját a végrehajtó testület valósítja meg, amely a kormányok által kinevezett harminckét egészségügyi szakemberből áll. A testület évente kétszer ülésezik.

A WHO minden évben más mottóval ünnepli megalakulásának évfordulóját. Az elmúlt években például felhívták a figyelmet arra, milyen fontos a vérnyomás-ellenőrzése, de emlékeztettek arra is, hogy egy szúnyogcsípés milyen komoly betegségeket okozhat.

Az idei év mottója: Igazságosabb, egészségesebb világot építünk – derül ki a WHO honlapjáról. Kiemelik, a koronavírus járvány bebizonyította, mennyire nem egyenlő jogok, lehetőségek illetik meg az embereket a világunkban. Már több hírt is hallhattunk annak kapcsán, hogy a szegényebb országok sokkal kevesebb koronavírus elleni vakcinához jutnak hozzá, mint a fejlett, gazdag országok. Ez egyáltalán nem helyes, az egészség egy olyan érték a társadalmunkban, amihez mindenkinek egyformán joga van. Éppen ezért az idei évben ennek a megváltoztatásán dolgozik a WHO – áll a szervezet közleményében.

A címlapfotó illusztráció.