Egy applikáció, amely segíti a szülőket gyerekeik lázkezelésében

A LázBarát nevű új okostelefon alkalmazás segítségével egyszerűbben dönthetik el a szülők, mit tegyenek, ha gyermekük lázas, ami azért is fontos, mert a ma elfogadott orvosszakmai protokoll szerint csak kivételes helyzetekben kell lázat csillapítani.

Szőke Henrik csecsemő- és gyermekorvosnak, a PTE egyetemi adjunktusának, megbízott tanszékvezetőjének a vezetésével kifejlesztettek egy döntéstámogató algoritmuson alapuló modern applikációt, ami segíti a szülőket annak eldöntésében, láz esetén kell-e lázcsillapítót adni a gyermeknek, vagy sem – olvasható a Pécsi Tudományegyetem honlapján.

Három-négy olyan állapot van, amikor szükséges, amikor az idegrendszerben megsérül a hőközpont. Ennek oka lehet például az agyi nyomásfokozódás, ez viszont ritka.

Létezik néhány olyan ritka szívbetegség is, amikor szükséges alacsonyan tartani a hőmérsékletet. Néha előállhat olyan állapot is, amikor a szervezet energetikai háztartása, az anyagcsere, a keringés nem bírja azt a plusz munkát, ami magas, hosszantartó lázzal jár.

Ismert, hogy a láz és az immunrendszer kapcsolata roppant szoros. Mára több mint hatvan ilyen kapcsolt biológiai mechanizmust ismernek. A tapasztalatok szerint abban az esetben,

ha a lázat gyógyszeresen csökkentik, a legtöbb esetben az immunrendszer működését is részben visszafogják.

A LázBarát alkalmazással nagy biztonsággal besorolható a beteg lázas állapota alacsony, közepes és magas kockázatú típusba, ami azért fontos, mert a szülők gyakran összekeverik a láz magasságát és a lázat kiváltó ok súlyosságát. Enyhe hőemelkedés is jelezhet súlyos betegséget, például egy agyhártyagyulladás kezdetét és egyszerű vírusfertőzés is járhat nagyon magas, 40 fokos lázzal.

Az alkalmazás figyelembe veszi, hány napja lázas a gyerek, hány éves, mekkora a súlya, milyen magas a légzés- és pulzusszáma, milyen a bőre állapota, mikor ivott utoljára, majd javaslatot tesz házi gyógymódok (folyadékbevitel, langyos fürdő, borogatás) alkalmazására is

– olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook bejegyzésében.

Szőke Henrik az egyetem honlapján megjelent interjúban kiemelte, az emberek nagy része félelemből adja a lázcsillapítót. Minél magasabb a láz, annál nagyobb a félelem, létezik egyfajta számmágia is a szülők körében: 38,5 Celsius foknál még nem, 39-nél már azonnal megpróbálják csillampítani a lázatt. Kiemelte, a láz élettanilag normál határa ép hőközpont esetében körülbelül 41,5-41,7 Celsius fok. Az a tapasztalat, hogy a testhő ezt a fokot elérve, feedback folyamatokkal szépen, magától visszafordítja a láz emelkedését.

Az applikáció

nemcsak a lázas beteget kategorizálja tünetei alapján, hanem a a szülőt is, hogy ő maga meg tudja-e ítélni a helyzetet, s képesnek tartja-e magát arra, hogy ellássa a gyereket.

Ez vagy zöld állapot – akkor igen – vagy piros, amikor már a szülő „magán kívül van”, mert mondjuk a gyerek 40 fokos lázzal nyögdécsel, lázálma van és vírusos kiütések is megjelentek a bőrén. Ilyen helyzetekben a szülők nagy többsége könnyen bepánikol – mondta. Hozzátette, ilyenkor két feladatot tud ellátni az applikáció, megnyugtathatja a szülőt, mert például látja, hogy a gyerek állapota sárga, az övé mint gondozó pedig piros. Ekkor visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy neki kell valamit kezdenie magával, mert torzult az észlelése, szorongásban van, és fontos, hogy megnyugodjon. Egy ilyen pánikos állapotú szülő ugyanis már magukat a tüneteket is torzultan észleli, irracionálissá válik.

A másik szempont pedig az, hogy a szülő a szokatlan, diszkomfortos helyzetben valamit csinálni szeretne. Az ellátó, gondoskodási ösztöne cselekvésre sarkallja, készteti: tenni akar valamit veszély elhárítására, és a gyerek közérzetének javítására.

A Pécsi Tudományegyetemen (PTE) kifejlesztett, ingyenesen telepíthető, magyar és angol nyelven elérhető döntéstámogató applikáció kifejlesztésében részt vett az Országos Mentőszolgálat, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, a Pécsi Tudományegyetem, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei területi szervezete és a német Witten/Herdeckei Egyetem is.

A címlapfotó illusztráció.