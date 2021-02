Speciális magyar vitaminnal védik a mentőseinket

Megosztás Tweet



Az Országos Mentőszolgálat 900 budapesti kivonuló dolgozójának részére közel hétmillió forint értékben adtak át egy-egy új, magyar fejlesztésű vitaminkészítményt, amellyel kifejezetten a tüdejüket erősíthetik. Az Air7 képviseletében Miklósa Erika operaénekesnő nyújtotta át az adományt Győrfi Pálnak, az OMSZ szóvivőjének hétfőn, a mentőszolgálat Markó utcai székházánál.

Közel hétmillió forint értékben 900 doboz Air7 tüdővitamint adtak át hétfőn az Országos Mentőszolgálat budapesti kivonuló dolgozói részére. Az adományt azért a fővárosi mentőknek szánták, mert a COVID-19 esetek száma és a légszennyezettség mértéke is rendszerint itt a legjelentősebb – derül ki a közleményből.

„Ebben az időszakban a mentők különösen áldozatos munkát végeznek, amit a lakosság is érez. Talán ennek köszönhető, hogy sokféle támogatást kapunk, de különösen értékes számunkra minden olyan segítség, ami a mentődolgozók egészségmegőrzését szolgálja.

A legnagyobb terhelést talán a fővárosban dolgozó mentőknek kell viselniük, így a 900 doboz vitaminkészítmény, amivel minden budapesti bajtársunkat ellátják, a legjobb helyre kerül”

– nyilatkozta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A Magyarországon tavaly nyár óta kapható, itthon fejlesztett és gyártott étrend-kiegészítő megalkotását a pandémia tette szükségessé, hiszen a SARS-CoV-2 légzőszervi vírusról beszélünk. A táplálékkiegészítő nem gyógyír a betegségre, azonban úgy állították össze, hogy az a tüdő vitalitását biztosítsa, így akik fogyasztják, jobb eséllyel indulnak a vírus ellen.

A készítményt úgy alkották meg, hogy kifejezetten az emberi tüdőt erősítse és védje.

Az ACE-vitaminok mellett tartalmaz Q10 koenzimet, mely segíti a vér oxigénellátását és erősíti az immunrendszert. Fontos összetevője a Cordyceps sinensis magashegyi gombafaj kivonata, mivel ez az összes esszenciális aminosavat tartalmazza és többek közt például fokozza az adenozin-trifoszfát (ATP) termelődését, mely sejtjeink legfontosabb energiaforrása. Ezen felül még és B6- és D3-vitamint, valamint rutint tartalmaz.

„Nagyon tiszteljük az egészségügyben dolgozókat, munkájuk fontossága megkérdőjelezhetetlen. Éppen ezért indítottunk adománysorozatot számukra. Korábban a Kiskunhalasi Járványkórház és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ számára is juttattunk az Air7 tüdővitaminból, most pedig az OMSZ 900 budapesti kivonulós dolgozójának adtunk át belőle, mintegy kifejezve hálánkat a mindennapi erőfeszítéseikért” – mondta Longera Renáta, az Air7 projektvezetője.

A mentőszolgálat Markó utcai szákházának udvarán az Air7 képviseletében Miklósa Erika operaénekesnő nyújtotta át az adományt Győrfi Pálnak.

„A mentősöknek különösen nehéz a munkájuk, ráadásul a vírushelyzet miatt most a szokottnál is nagyobb veszélynek vannak kitéve. Fontos, hogy jó egészségben, erős immunrendszerrel tudjanak dolgozni. Büszke vagyok arra, hogy az Air7 képviseletében én adhattam át a frontvonalban dolgozóknak szánt adományt. Ezúton is szeretném felhívni az emberek figyelmét arra, hogy aki teheti, támogassa az egészségügyben dolgozókat ebben a nehéz időszakban” – nyilatkozta Miklósa Erika.

