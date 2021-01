A méhkirálynő számára ez a hosszú élet titka

Megosztás Tweet



Az apiterápia az az ősi gyógymód, ami télen is rendelkezésünkre áll.

Az immunrendszerünk erősítésére a téli hónapokban van a legnagyobb szükség, az egészség megőrzésére pedig hatékony és természetes ősi módszer az apiterápia, mely alatt a méhek által előállított anyagok gyógyító célú felhasználását értjük. Németh Józsefné Márta természetgyógyász-reflexológus arról beszélt, az immunerősítésre használt termékek egy része növényi eredetű, mint a méz, a propolisz, míg a másik része a méhektől származik, úgymint a méhpempő. A szakértő szerint a felsorolt táplálékok komplex összetételüknek köszönhetően pótolják a fontos tápanyagok hiányát, így szervezetünkben kulcsfontosságú szerepük van.

Télen a szervezetünk több energiát igényel, így alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, ezért ebben az időszakban kiemelt jelentőséggel bír az immunerősítés.

Az apiterápia kifejezéssel talán csak kevesen találkoztak mostanáig, a mögöttes jelentésével viszont alighanem mindenki tisztában van. Az „api” a méhre utal, a „terápia” pedig kezelést jelent, vagyis az összevont szószerkezet fogalmán a méhek által előállított anyagok gyógyító célú felhasználását értjük. Az ősi gyógymód évszázadok óta ismert és napjainkban egyre többen fogyasztják az egészség megőrzésére az apiterápiába tartozó termékeket.

Németh Józsefné Márta természetgyógyász-reflexológus arról beszélt, az Arkoroyal termékeiben is megtalálható méhpempő a dolgozó méhek garatmirigy váladéka, a fiatal méhek táplálására szolgál, a kiváltságos méhkirálynő pedig egész életében fogyasztja, számára ez a hosszú élet titka. Az immunrendszer támogatása, fertőzések, influenza megelőzésére, érelmeszesedés, szívinfarktus, időskori elbutulás, cukorbetegség, csontritkulás, makuladegeneráció megelőzésében jól alkalmazható. Fogyasztása kúraszerűen ajánlott.

A propolisz a méhek által a rügyekről begyűjtött gyanta, amihez a méhek saját váladékukat injektálják. A propolisz, mint egy bástya védi a kaptárt, megakadályozva a fertőzések és kórokozók behatolását, illetve a méhek megbetegedését is féken tartja.

„Vírusellenes „gyógyszer”, az influenza, nátha legyőzésére alkalmazzák előszeretettel, de egyéb légzőszervi megbetegedések, gyomorhurut, vastagbélgyulladás, fogínygyulladás, illetve szájüregi problémák kezelésére is nagyon jól. Abszolút intelligens, ugyanis felismeri a káros baktériumokat, és csak ezeket pusztítja el, a jótékonyakat nem. Fertőzés esetén 1-3 g fogyasztása javasolt, mézben elkeverve, és gyógyulás után is ajánlott folytatni a gyógymódot körülbelül egy hétig” – fogalmazott a szakember.

A mézről természetes antibiotikumként beszélt. Mint fogalmazott, a méz kedvezően hat az izomzat, a szívizomzat működésére, tisztítja a vért, jót tesz az emésztésnek, vérnyomáscsökkentő hatása is van, nagy az energiatartalma, a fáradtság leküzdésében is hatásos. Egy kiskanálnyi méz kiválóan nyugtatja a stresszes idegrendszert és jól hat a férfi potenciára is. Akár minden napi is lehet enni, naponta 50-150 grammot.

Címlapfotó: Pixabay