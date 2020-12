A 102 éves nő, aki túl élte a spanyolnáthát és a koronavírust is. Kétszer!

Megosztás Tweet



Nem mindennapi immunrendszert tudhat magáénak.

Angelina Friedman neve először fél évvel ezelőtt, márciusban került a hírekbe, miután 101 évesen sikeresen leküzdötte az egész emberiséget sújtó Covid–19-et, ami különösen veszélyesnek bizonyult a 65 év feletti felnőttek számára – írja a People Magazin.

Az 1918-ban világra jött asszony édesanyja a szülést követően spanyolnáthában hunyt el, amely a világtörténelem során a második legtöbb áldozatát szedő járványa volt, míg a még csecsemő Angelina csodával határos módon túlélte a pusztító betegséget.

A jelenleg egy New York-i idősek otthonában élő Friedman először tavasszal kapta el a vírust, akkor olyan tünetei voltak, mint a láz és a száraz köhögés, amire annyit mondtak, hogy talán influenzás lehet, majd az első hivatalos tesztek alapján kiderült, hogy a hölgy, akárcsak az intézmény dolgozói és lakói, mind koronavírusosak.

Az asszony azóta betöltötte 102. életévét is és alig hat hónappal később, másodszor is pozitív tesztet kapott. „Talán nem ő a legidősebb, aki túlélte a Covid-19-et, de ő a legidősebb, aki kétszer is túlélte” – mesélte az asszony lánya.

Angelina november közepén, másodjára is leküzdötte a világban tomboló koronavírust.