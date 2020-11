Elnézést kért a gyártó, mert mérgező lehet a söre

Az ír sörgyár elővigyázatossági intézkedésnek minősítette a visszahívást, amely csak Nagy-Britanniára vonatkozik.

A társaság arra kérte a vásárlókat, hogy ne igyanak a Guinness 0.0 dobozos sörükből, inkább vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapják a nedű árát.

As a precaution we are recalling Guinness 0.0 in Great Britain due to a contamination which may make some cans unsafe to drink. This only relates to Guinness 0.0. Do not consume & return to store or contact consumercare.gbandireland@diageo.com/0345 601 4558 for a refund. pic.twitter.com/G06fmckShb

