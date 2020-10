Zsebre vágja a gyerekeket a YouTube és a McDonald’s, ha nem figyelünk

Milliókat fizet az amerikai videómegosztó csatorna, a YouTube az úgynevezett gyerekinfluenszereknek (angolul „kidfluencer”) azért, hogy videóikban egészségtelen ételeket és a cukros italokat reklámozzanak más gyerekeknek – derült ki egy amerikai tanulmányból.

A New York-i Egyetem Globális Közegészségügyi Iskolájának (NYU–SGPH) kutatói elemezték az öt legnézettebb, gyerekeknek szóló YouTube-csatornát. Azt tapasztalták, hogy az étel- és italreklámokat tartalmazó influenszervideókat összesen egymilliárdszor nézték meg, és ezek 90 százalékában az egészségtelennek tartott gyorséttermek reklámjai szerepeltek.

A gyorsétterem-hálózatokat és az üdítőital-gyártókat azonban csak az érdekli, hogyan helyezhetik el a termékeiket ezekben a rendkívül népszerű videókban – számolt be az angol Daily Mail online kiadása.

Míg az Egyesült Államokban alig van reklámszabályozás a gyermekek egészségének védelmére,

A McDonald’s, a Burger King és társaik erre úgy reagáltak, hogy áttették a hirdetéseik jelentős részét a közösségi médiába, ahol nemcsak a felnőttek, de a gyerekek körében is egyre nagyobb elérést tapasztalnak.

